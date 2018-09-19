О «Северном потоке-2» и чашке кофе

Вчера Трамп заявил, что США не будут вводить санкции против «Северного потока-2». Цену слов Трампа мы уже хорошо знаем — ему что-то заявить, а потом отзаявить, как мне чашку кофе выпить.
Да и мы прекрасно понимаем, что в США управляет не президент, а элиты и правящие круги. И решения о санкциях принимает Конгресс. Поэтому, полагаю, к словам Трампа в данном случае стоит относиться спокойно.
Интерес США базируется на том, что максимум через 3-4 года они будут готовы к масштабной экспансии со своим сжиженным газом на рынке Европы. Для значительного облегчения этого США нужно не допустить эксплуатации «Северного потока-2» и сохранить контроль над Украиной. Чтобы созданием кризиса, в результате которого через украинскую СПГ газ не сможет поставляться в Европу, добиться того, что американский газ европейцы будут покупать в больших масштабах.
А насчет «Северного потока-2» Трамп вполне может сегодня заявить, что вчера пошутил («Вы пошутили, я посмеялся — чего не скажешь в шутейном разговоре»). Интересы США тут недооценивать наивно — идет борьба за европейский газовый рынок. И она будет вестись как та борьба за мир — до последней капли крови.
P.S. Впрочем, идеальный вариант — позволить достроить «Северный поток-2», а потом уже ввести санкции, которые сделают невозможной его эксплуатацию.
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