Когда Владимир Путин выдохнется?

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Майкл Демпси в своей статье для издания The Hill написал о том, что российский режим выглядит сильнее, чем он есть на самом деле.

Взглянув на то, как укрепился глобальный авторитет Владимира Путина после его встречи с президентом Трампом в этом году, и на то, какую важную роль он играет в определении будущего Сирии, легко предположить, что в Москве все хорошо, и ветер дует российскому президенту в спину. Однако такому мнению противоречит множество негативных тенденций в развитии событий, из-за которых его популярность постепенно испаряется, а он становится все более уязвимым перед информационными кампаниями, обнажающими недостатки его правления.

Взгляните на российскую экономику. Несмотря на рост цен на нефть, общий экономический прогноз остается мрачным. Российский внутренний валовой продукт с 1999 по 2008 годы ежегодно рос примерно на 7%, а с 2009 года по прошлый год — менее чем на 1%. По оценкам Международного валютного фонда, в этом году рост составит менее 2%, то есть Россия продолжит все сильнее отставать от более развитых стран.

Путин давно выражал желание диверсифицировать российскую экономику, чтобы она перестала зависеть от экспорта нефти и стала более конкурентоспособной, но совершенно очевидно, что никакого существенного прогресса в этом отношении достигнуто не было. Индекс экономической свободы свидетельствует, что переход к рыночной экономике во многом застопорился, и Россия по этому показателю среди 44 стран европейского региона сейчас занимает 41 место. Хотя Всемирный экономический форум на прошлой неделе и поднял Россию в своем ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных стран, страна по-прежнему занимает там лишь 43 место, учитывая особенно низкие оценки в области информационной открытости и инноваций.

Между тем усилия Путина по улучшению бюджетного прогноза правительства путем повышения пенсионного возраста (проекта, который он выдвинул во время Чемпионата мира по футболу), вызывали волну общественной критики и лишь навредили его популярности. Согласно проекту, пенсионный возраст будет повышен с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 53 лет для женщин. В конечном итоге Путин отказался от ключевых элементов этой финансовой реформы, но не ранее, чем резко упали его рейтинги поддержки.

Уровень бедности в России продолжает быть очень высоким, в стране от нее страдают почти 20 миллионов человек, и это особенно болезненная часть обширных экономических трудностей Путина, особенно на фоне того, что десять самых богатых россиян, согласно индексу миллиардеров агентства Блумберг (Bloomberg), в этом году нарастили свои состояния больше, чем их «коллеги» где-либо еще в мире. Эти огромные богатства, в том числе и у самого Путина, в определенных кругах сформировали представление о том, что он и его друзья богатеют, в то время как большинство россиян страдают.

Конфликт с Украиной тоже не пошел Путину на пользу. Действительно, вместо постепенного возрождения российского влияния на Украине и предотвращения ее интеграции с Западом, что было основными целями Москвы после захвата Крыма в 2014 году, мы видим противоположную тенденцию. Интеграция с Западом, конечно, будет длительным процессом, но уже ясно, что у Украины налаживаются разнообразные связи с Европой от туризма до торговли, тогда как с Россией все происходит ровно наоборот.

Что касается общественного мнения, опрос ранее в этом году показал, что почти половина украинцев сейчас поддерживают более тесную связь с Европейским союзом, тогда как за сближение с Россией выступают всего 12%. Так что, хотя Путин и преуспел в своих претензиях на Крым, он при этом потерял расположение целого поколения украинцев. Растущая пропасть между странами на прошлой неделе еще усугубилась, когда патриарх Восточной православной церкви даровал украинской православной церкви, которая традиционно получала предписания из России, независимость.

Среди других болезненных проблем, с которыми в последнее время сталкивался Путин, — острая международная реакция на попытку убийства Сергея Скрипаля в Великобритании, а также неожиданный провал одобренных президентом кандидатов в ходе двух недавних выборов на российском Дальнем Востоке. Политическое развитие на Дальнем Востоке для Путина особенно чувствительно, учитывая важность региона для образования путинского варианта «тихоокеанской оси» и его ключевую роль в протестах против правительства, захлестнувших страну в 2011 году.

Так что же все это значит? Хотя ни одна из этих проблем не представляет непосредственной угрозы его власти, они должны нам напоминать, что Путину намного лучше удается формировать образ своего влияния и политической мощи, чем оправдывать его на деле, опираясь на объективный анализ основных экономических, политических и социальных условий в России. В то время как правительство США предостерегает, что Москва продолжает кампанию по ослаблению американской демократии и пытается влиять на наши выборы, эти уязвимые места обеспечивают плодородную почву для информационной борьбы Запада внутри самой России, особенно если привлекать внимание к ослабевшей экономике и реальным убыткам, которые рядовые россияне терпят из-за коррупции чиновников.

У Путина есть фавориты, которые в последние годы вели себя агрессивно, сея политическую рознь в Соединенных Штатах и Европейском союзе. Учитывая, что, согласно федеральному уголовному обвинению, выдвинутому на прошлой неделе против российского гражданина за вмешательство в американские выборы в 2016 и 2018 годах, Москва продолжает лезть в чужие дела, возможно, западным лидерам уже пора выйти за рамки санкций и начать свою собственную тщательно направленную информационную кампанию в России.