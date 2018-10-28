Печальный нормандский формат

Недавно в Стамбуле закончился саммит по Сирии, в котором приняли участие Путин, Меркель, Эрдоган и Макрон. Закончился это встреча на высшем уровне ничем. Ни каких итогов или сенсаций не произошло. Ни о чем не договорились. Как это похоже на наш знаменитый «нормандский формат» переговоров по разрешению военно-политического конфликта на Донбассе, который тихо умер два года назад. Все та же «нормандская пара» - Меркель и Макрон, не справившись с мирным разрешением вооруженного конфликта между Украиной и Россией смело взялись решать сирийский конфликт. И опять никакого результата. Значит дело не в Украине или Сирии, а в принципиальной неэффективности «нормандского формата» решения конфликтов.

Так в чем же причина принципиальной дипломатической слабости глав Франции и Германии- Меркель и Макрона? Их несколько.

Первая причина очень проста. Канцлер Германии Меркель устала, постарела и не хочет рисковать, а президент Франции Макрон молод как европейский лидер и неопытен. Он не знает, что делать в качество арбитра в международных спорах и рассчитывает на мудрость и опыт Меркель. Оба они побаиваются Путина.

Во-вторых, сама Европа находится к кризисном состоянии. ЕС и НАТО уже не выполняют своих евроатлантических интеграционных функций. С внешней стороны на Европу накатываются волны нелегальных иммигрантов, а внутри ЕС растет волна правого популизма и национализма. Более того, впервые на Европу одновременно давит США и Россия. Ни Трамп, ни Путин не церемонятся с ЕС, требуя от нее выполнения своих условий.

В-третьих, Европе не повезло. В то время как она все больше погружается в глубокий кризис ею управляют профессиональные, но посредственные политики. Нынешние европейские политики просто не понимают геополитической ценности Украины как форпоста европейской безопасности и пугаются ее многочисленных проблем. Это не Европа времен политических гигантов типа Черчилля, Аденауэра или Де Голля. Политиков такого масштаба в Европе сейчас просто нет и не предвидится.

В этом смысле Украине не повезло. Отчаянно стремясь в Европу мы встречаем равнодушие и бюрократизм. У нас практически нет «друзей Украины» в Европе. И мы еще не готовы столкнуться с слабостью и проблемами Европы. А ЕС, в свою очередь, пугается тяжело больной Украины и боится недовольства путинской России. Европа уже понимает что «умиротворить» агрессора, заставив Украину отдать России Донбасс или Крым уже не удастся, но и как сдержать натиск путинской России они тоже не знают или не хотят.

Но обратного пути у Украины нет. Мы сделали свой европейский выбор и уже дорого заплатили за это, и продолжаем платить.

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