Войти
Трамп считает, что Россия хочет американских денег
позиция
Трамп считает, что Россия хочет американских денег
Волкер рассказал, чем Украине поможет соглашение с МВФ
позиция
Волкер рассказал, чем Украине поможет соглашение с МВФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

мирный процесс
RSS

Печальный нормандский формат

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
2317
Печальный нормандский формат

Недавно в Стамбуле закончился саммит по Сирии, в котором приняли участие Путин, Меркель, Эрдоган и Макрон. Закончился это встреча на высшем уровне ничем. Ни каких итогов или сенсаций не произошло. Ни о чем не договорились. Как это похоже на наш знаменитый «нормандский формат» переговоров по разрешению военно-политического конфликта на Донбассе, который тихо умер два года назад. Все та же «нормандская пара» - Меркель и Макрон, не справившись с мирным разрешением вооруженного конфликта между Украиной и Россией смело взялись решать сирийский конфликт. И опять никакого результата. Значит дело не в Украине или Сирии, а в принципиальной неэффективности «нормандского формата» решения конфликтов.

Так в чем же причина принципиальной дипломатической слабости глав Франции и Германии- Меркель и Макрона? Их несколько.

Первая причина очень проста. Канцлер Германии Меркель устала, постарела и не хочет рисковать, а президент Франции Макрон молод как европейский лидер и неопытен. Он не знает, что делать в качество арбитра в международных спорах и рассчитывает на мудрость и опыт Меркель. Оба они побаиваются Путина.

Во-вторых, сама Европа находится к кризисном состоянии. ЕС и НАТО уже не выполняют своих евроатлантических интеграционных функций. С внешней стороны на Европу накатываются волны нелегальных иммигрантов, а внутри ЕС растет волна правого популизма и национализма. Более того, впервые на Европу одновременно давит США и Россия. Ни Трамп, ни Путин не церемонятся с ЕС, требуя от нее выполнения своих условий.

В-третьих, Европе не повезло. В то время как она все больше погружается в глубокий кризис ею управляют профессиональные, но посредственные политики. Нынешние европейские политики просто не понимают геополитической ценности Украины как форпоста европейской безопасности и пугаются ее многочисленных проблем. Это не Европа времен политических гигантов типа Черчилля, Аденауэра или Де Голля. Политиков такого масштаба в Европе сейчас просто нет и не предвидится.

В этом смысле Украине не повезло. Отчаянно стремясь в Европу мы встречаем равнодушие и бюрократизм. У нас практически нет «друзей Украины» в Европе. И мы еще не готовы столкнуться с слабостью и проблемами Европы. А ЕС, в свою очередь, пугается тяжело больной Украины и боится недовольства путинской России. Европа уже понимает что «умиротворить» агрессора, заставив Украину отдать России Донбасс или Крым уже не удастся, но и как сдержать натиск путинской России они тоже не знают или не хотят.

Читайте также: Об инновациях в Украине

Но обратного пути у Украины нет. Мы сделали свой европейский выбор и уже дорого заплатили за это, и продолжаем платить.

Источник

нормандский формат, Виктор Небоженко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 28 октября 2018
Суббота, 27 октября 2018
Пятница, 26 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Печальный нормандский формат

Недавно в Стамбуле закончился саммит по Сирии, в котором приняли участие Путин, Меркель, Эрдоган и Макрон. Закончился это встреча на высшем уровне ничем. Все та же «нормандская пара» - Меркель и Макрон, не справившись с мирным разрешением вооруженного конфликта между Украиной и Россией смело взялись решать сирийский конфликт. И опять никакого результата. Значит дело не в Украине или Сирии, а в принципиальной неэффективности «нормандского формата» решения конфликтов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что случилось с испанской экономикой

До начала кризиса 2008 года Испания имела очень низкий размер госдолга - всего 36% ВВП. Несмотря на то, что многие проблемы в экономике начали проявляться задолго до начала кризиса, однако до кризиса они скрывались. Потеря конкурентоспособности производственного сектора привела к росту торгового дефицита. Однако проблема успешно маскировалась ростом экономики в секторе недвижимости. Всего за 10 лет (с 1996 по 2007) цены на недвижимость выросли в три раза. И налоги от этого роста позволяли финансировать государственные расходы без поиска дополнительных средств. Однако, мнимая стабильность испарилась под напором кризиса.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

К вопросу о цене на газ для населения

Сегодня остро встал вопрос о повышении цен на газ для населения. Кроме того, в СМИ делается акцент, что тарифы на газ приходится поднимать, потому что Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла обязательства привязать цены на газ к импортному паритету. Однако, дело не только в выполнении договоренностей с МВФ.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016