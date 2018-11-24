О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.

Кто, как правило, делает реформы?

1. Элиты (в классификации В.Парето), которые ведут за собой народ. У элит в результате эволюции взглядов формируется или видоизменяется парадигма. Именно она и является основанием для реформ. А если нет эволюции взглядов, нет парадигмы, то какие могут быть реформы?

2. Доселе маргинальный (в политическом смысле) класс, который в рамках политической конкуренции (насильственной или мирной) захватывает власть. Это принципиально новые люди, и чем сильнее их идеология отличается от идеологии прежней власти, тем больше отличаются результаты их деятельности от результатов предыдущих власть имущих.

В нашем случае к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было и нет ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?! Да они на голове будут стоять перед электоратом, обещая нереальное и отвлекая от важного, но никогда не бросят материально обогащаться в промышленных масштабах. Т.к. качественного в философском, идеологическом и нравственном смыслах революционного сословия в Украине нет, один демагог-популист будет сменять другого. С соответствующими последствиями...

В итоге имеем следующее:

1. После резкого ухудшения положения в экономике и финансах, произошла консервация текущей экономической ситуации.

2. Запад устраивает такое положение - потому, что он реалистично смотрит на возможности украинских элит и украинского народа. Для Запада главное - вектор развития. Украина как бы с ним – ну и ладно. Большего от Украины требовать бессмысленно.

3. Политики стали «сукинами сынами» Запада (не было бы Майдана – были «сукиными сынами» России). Они занимаются и продолжат заниматься «косметическим популизмом», прикрывающим их высокомаржинальные операции, профит от которых выводится на Запад (что Запад также устраивает, в т.ч. в силу возможности осуществления контроля над этими политиками).

Тем, кто ожидал улучшения, напомню слова популярного российского футболиста, который так прокомментировал ожидания болельщиков насчет выступления сборной – «ваши ожидания – это ваши проблемы».

Ожидающие улучшения после выборов - люди редкой наивности. Тех, кто придет к власти, абсолютно устраивает старый курс. Не устраивает лишь то, что не они и не их окружение являются ключевыми бенефициарами…