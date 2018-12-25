Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.

1. Манипуляции с ВВП. Реальный ВВП, который во всем мире является настоящим индикатором развития экономики, у нас ползёт со скоростью раненой улитки. И никто не говорит о том, что в таких странах как наша должен сработать эффект низкой базы. Из-за этого эффекта мы должны расти быстрее мировой экономики. Если этого не происходит, то с экономикой что-то не так. И нужно пересматривать экономическую политику! А у нас вместо того, чтобы признать проблему, говорят о каком-то росте. Вместо акцентирования внимания на реальном ВВП, у нас говорят о номинальном, то есть инфляционном. Весь рост ВВП это не более чем пустышка, которая из года в год надувается инфляцией. И рано или поздно этот шарик лопнет.

2. Манипуляции с долгами. «При нас долг не вырос. Все набрали прежние власти». Самая наглая манипуляция. Прежние власти брали в долг у себя. В гривне. В 2014-15 году из-за девальвации гривневый долг в пересчете на доллар упал на 14 млрд дол! Сегодняшняя власть заменила этот долг более дорогим валютным долгом. Фактически поставив себя в большую зависимость от международных доноров и, таким образом, заставив всю экономику работать на иностранных кредиторов.

3. Снижение дефицита бюджета. Ещё одна манипуляция. Ни в одной стране мира дефицит бюджета не является проблемой. Скажу даже больше. В определённые периоды этот дефицит финансирует инфраструктурные проекты и создаёт внутренний спрос. Посмотрите на дефициты бюджета развитых стран. Особенно в кризисные периоды. Страны увеличивали госрасходы, чтобы компенсировать спад деловой активности в частном секторе. Кроме того, у нас снижение дефицита, целью которого является снижение госдолга, не поможет нашей стране. Госдолг уже давно пересёк опасную черту и с каждым годом будет только увеличиваться, даже несмотря на снижение этого дефицита.

4. Мнимая стабильность гривны. Очередная наглая ложь. Эта стабильность валюты обеспечена за счёт притока валюты от эмигрантов. Если бы не этот приток, то курс давно бы улетел выше 50, а то и 100. Помимо этого, эта валюта создаёт внутренний спрос, который влияет на рост экономики. Не хваленые реформы, а деньги наших гастарбайтеров толкают ее вперед.

В любой развитой стране, есть довольно чёткие параметры по которым оцениваются реформы. Это рост зарплат. Снижение безработицы. И экономический рост. Наши же псевдореформаторы, которые любят критиковать «крепких хозяйственников», кичась своими западными регалиями и прогрессивными идеями, сами ничего не могут сделать и ничем не лучше прежних.

Смешно наблюдать всю их надменность и высокомерие, так как их прогрессивные идеи построены на фундаменте, которому уже несколько сотен лет! И самое смешное, что такие прогрессивные ребята 50 лет управляют странами Латинской Америки, но также особо ничем похвастаться не могут, кроме того, что их страны находятся в перманентном кризисе.