Войти
Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством
дружба народов
Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством
Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии
решение
Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

анализ
RSS

Пять лет реформ: итоги

Павел Вернивский
Павел Вернивский
75
Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.

1. Манипуляции с ВВП. Реальный ВВП, который во всем мире является настоящим индикатором развития экономики, у нас ползёт со скоростью раненой улитки. И никто не говорит о том, что в таких странах как наша должен сработать эффект низкой базы. Из-за этого эффекта мы должны расти быстрее мировой экономики. Если этого не происходит, то с экономикой что-то не так. И нужно пересматривать экономическую политику! А у нас вместо того, чтобы признать проблему, говорят о каком-то росте. Вместо акцентирования внимания на реальном ВВП, у нас говорят о номинальном, то есть инфляционном. Весь рост ВВП это не более чем пустышка, которая из года в год надувается инфляцией. И рано или поздно этот шарик лопнет.

2. Манипуляции с долгами. «При нас долг не вырос. Все набрали прежние власти». Самая наглая манипуляция. Прежние власти брали в долг у себя. В гривне. В 2014-15 году из-за девальвации гривневый долг в пересчете на доллар упал на 14 млрд дол! Сегодняшняя власть заменила этот долг более дорогим валютным долгом. Фактически поставив себя в большую зависимость от международных доноров и, таким образом, заставив всю экономику работать на иностранных кредиторов.

3. Снижение дефицита бюджета. Ещё одна манипуляция. Ни в одной стране мира дефицит бюджета не является проблемой. Скажу даже больше. В определённые периоды этот дефицит финансирует инфраструктурные проекты и создаёт внутренний спрос. Посмотрите на дефициты бюджета развитых стран. Особенно в кризисные периоды. Страны увеличивали госрасходы, чтобы компенсировать спад деловой активности в частном секторе. Кроме того, у нас снижение дефицита, целью которого является снижение госдолга, не поможет нашей стране. Госдолг уже давно пересёк опасную черту и с каждым годом будет только увеличиваться, даже несмотря на снижение этого дефицита.

4. Мнимая стабильность гривны. Очередная наглая ложь. Эта стабильность валюты обеспечена за счёт притока валюты от эмигрантов. Если бы не этот приток, то курс давно бы улетел выше 50, а то и 100. Помимо этого, эта валюта создаёт внутренний спрос, который влияет на рост экономики. Не хваленые реформы, а деньги наших гастарбайтеров толкают ее вперед.

В любой развитой стране, есть довольно чёткие параметры по которым оцениваются реформы. Это рост зарплат. Снижение безработицы. И экономический рост. Наши же псевдореформаторы, которые любят критиковать «крепких хозяйственников», кичась своими западными регалиями и прогрессивными идеями, сами ничего не могут сделать и ничем не лучше прежних.

Читайте также: Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Смешно наблюдать всю их надменность и высокомерие, так как их прогрессивные идеи построены на фундаменте, которому уже несколько сотен лет! И самое смешное, что такие прогрессивные ребята 50 лет управляют странами Латинской Америки, но также особо ничем похвастаться не могут, кроме того, что их страны находятся в перманентном кризисе.

реформы, Павел Вернивский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 декабря 2018
Понедельник, 24 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Фарид Закария
Фарид Закария
политический аналитик (США)

Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада. Но на самом ли деле все так мрачно?
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об экономических итогах 2018 года

Макрозадачей экономических реформ должна стать трансформация украинской экономки в направлении, заданном вышеприведенными векторами развития, задействование потенциала украинской науки. И тогда наша страна будет экспортировать не только катанку, ячмень и семена подсолнечника, аммиачную селитру и карбамидно-аммиачную смесь. Тогда Украина будет производить и продавать на внешних рынках электронное, оптическое телекоммуникационное и мультимедийное оборудование, продукцию аэрокосмической промышленности, судостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения и фармацевтики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016