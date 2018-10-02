Нужно ли в Украине новое министерство инноваций и промышленности

На мой взгляд нужно. Сейчас в Украине остро не хватает адвоката промышленного и инновационного развития. МЭРТ с этим вопросом не справляется. Несмотря на то, что ключевой задачей МЭРТ должно являться экономической развитие, это министерство преследует свои, только понятные ему интересы. По какой-то странной причине оно выступает идеологом экономии государственных средств. Хотя оно должно заниматься не экономией, а рациональным их использованием в те источники, что принесут максимальный эффект. Оно так же является борцом с коррупцией, но его более важной задачей должен являться поиск путей отхода от коррупционного поиска ренты, где бизнес предпочитает сидеть на существующих потоках, вместо создания новых источников доходов. Оно так же является адвокатом свободной торговли, хотя часто этот принцип выступает в ущерб государственных интересов. И в целом создаётся впечатление, что МЭРТ ищет пути максимально выжать все возможное из текущей ситуации, вместо поиска реальных путей развития.

Так быть не должно. В Украине нужен сильный адвокат своей экономики и в первую очередь интересов страны. Этот адвокат должен преследовать в первую очередь принципы «realpolitik», то есть отказаться от любой идеологии, а вместо этого использовать самые эффективные и прагматичные методы для достижения цели превращения Украины в сильное государство.

Что на мой взгляд нужно сделать для этого?

Первое. Инвентаризация промышленности. Нужно выделить компании и сегменты промышленности, которые ещё сохранили потенциал для развития. Провести глубокий всесторонний анализ этих сегментов, причин их упадка, возможных методов изменения текущего положения и какую роль в этом должно играть государство. На самом деле, здесь нужно четко разграничить роль государства. Государство не должно вести бизнес и не должно вмешиваться в ее деятельность. Оно должно создать условия, а так же помогать бизнесу. Так же нужно признать, что многие компании сильно застряли в прошлом или не желают что-то менять. Потому государство методом кнута и пряника должно их стимулировать к развитию, хотя это тоже должно носить характер политики развития, а не разрушения.

Втрое. Нужно выделить ряд приоритетных направлений, где государство потеряло или никогда не имело своих возможностей для развития. Создать лонг-лист крупных международных компаний работающих в этом сегменте. Далее должна привестись работа по возможным доступным на данный момент инвесторов желающих открыть новое производство или готовых изменить место дислокации. Это может быть так же переманивание компаний из других стран, в т.ч. наших соседей. Для этого нужно оценить все известные и доступные методы привлечения инвесторов, а так же найти способы реализации этих методов.

Третье. Выделить отдельно стратегические отрасли или компании. Стратегические это отдельные отрасли, где государство имеет собственное наличие технологий и знаний. Различие с приоритетными должно состоять в том, что инвесторов можно приглашать в приоритетные отрасли, но ограничивать их участие и роль в стратегических, где есть угроза потери технологий и знаний. И в этих отраслях государство должно усилить роль своей помощи, так как оно само должно быть заинтересовано в его сохранении.

Четвёртое. Накопленные знания и опыт это мощнейший инструмент для технологического рывка. Для этого нужно провести инвентаризацию уцелевшей научной базы и архивов. Анализ и поиск возможных способов коммерциализации данных ресурсов. По этому вопросу хочу напомнить, что Технологии тач-скрин были придуманы ещё в 50-ых годах, а электромобили в конце 19-ст. Параллельно с этим должна вестись своя работа по налаживанию связей с научными сотрудниками выехавшими за рубеж и работающими в научных институтах или R&D подразделениях компаний развитых стран. Поиск способов возвращения их сейчас или в будущем, предложив конкурентные условия. В этом плане, в Украины больше возможностей, чем было в своё время в Японии, Китае или Корее. Им приходилось воровать. Мы же можем использовать то, что у нас есть.

Пятое. Анализ всех известных методов защиты и поддержки собственного производителя, а так же индивидуальный подход к внедрению этих методов в каждом отдельном сегменте. Подгонка этих методов к существующим соглашениям с другими странами. Использование креативного подхода в видоизменении этих методов, чтобы они отвечали как нашим интересам, но по необходимости выступали контраргументами в спорах с другими государствами. Все торговые соглашения должны подписываться с учётом интересов всех приоритетных и стратегических отраслей.

Шестое. Финансовая система. Вероятно самое важное. Разработка новых инструментов кредитования и финансирования бизнеса. Немедленный запуск ЭКА. Создание банка развития. Поиск возможных способов удешевления стоимости кредитных средств, при этом это не должно превращаться в популизм «вроде снижения учетной ставки». В развитых странах всегда было понятие множественности процентных ставок. Эти методы нужно и нам применять. Для этого нужно найти источники как за рубежом, так и внутри страны. При необходимости пересмотреть концепцию государственного кредитования. Отход от краткосрочных целей и поиск долгосрочных. Пересмотр концепции получения прямого возврата денежных средств. Если выплата по государственному кредиту будет получена в виде новых налогов это тоже считается погашением.

В целом, это должна быть цельная системная стратегия развития направления под эгидой данного министерства. При этом здесь недопустимы отговорки «не работает», «не получится», «раньше пробовали», «нет опыта» и так далее. Если государство хочет сохранить суверенитет, если хочет обеспечить для своих граждан достойное будущее, если хочет наконец перестать быть бедной попрошайкой, то для этого нужно срочно развивать экономику, а не ждать когда рынок сам решит все проблемы. И этим вопросом должен кто-то в конце концов заняться!