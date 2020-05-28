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Белый дом решил не публиковать ежегодный экономический прогноз

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Белый дом решил не публиковать ежегодный экономический прогноз

Белый дом летом впервые не станет публиковать свой ежегодный прогноз развития американской экономики. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Такое решение относительно доклада помощники президента приняли в связи с высоким уровнем волатильности в экономике США, что затрудняет моделирование экономических тенденций. В документе, который должен был быть опубликован за пару месяцев до президентских выборов, по данным издания, может идти речь о том, что пандемия нового коронавируса привела к серьезному экономическому спаду.

Как правило, Белый дом в июле или августе представляет свой прогноз по безработице, инфляции и темпам экономического роста.

При этом как консерваторы, так и либералы призывают Белый дом опубликовать данный документ, чтобы не создавать прецедент. При администрации бывшего президента Барака Обамы в период мирового финансового кризиса (2008) этот отчет был опубликован, несмотря на низкие показатели.

Как сообщило в четверг Министерство торговли США, ВВП Соединенных Штатов в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса. По оценкам американских специалистов, этот показатель во II квартале 2020 года рухнет на 40% в годовом исчислении. Ожидается, что в III квартале экономика восстановится, а ВВП возрастет на 21,5% в годовом исчислении.

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Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП страны во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы — достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

США, экономика, прогноз, коронавирус
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Четверг, 28 мая 2020
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