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О процентной ставке и мейнстримных экономистах

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.

Современная экономическая теория построена на трех типах процентных ставок: 1) т.н. естественной процентной ставке (natural rate of interest), которую центральные банки пытаются «угадать» изменяя 2) номинальную процентную ставку, которая после поправки на инфляцию дает 3) реальную процентную ставку, которая в идеале должна совпадать с естественной процентной ставкой. А естественная процентная ставка якобы разрешает «внутренние (естественные) противоречия» экономики между инвестициями и потреблением, позволяя экономике находиться в состоянии равновесия. При этом, состояние равновесия — это священный грааль современной экономической теории.

У всех этих ставок есть немало проблем. Например, номинальные процентные ставки устанавливаются сегодня (ex ante), но инфляция реализуется завтра (ex post). Центральные банки считают, что могут управлять инфляцией, т.е. что процентные ставки сегодня могут влиять на инфляцию завтра. Однако, большое количество эмпирических данных говорит об обратном. Например, ЦБ Японии уже 25 лет пытается сгенерировать инфляцию, но безрезультатно. ФРС генерировал инфляцию лет 7-8 и успех этого весьма относителен. То, что делает ЕЦБ вообще нормальными словами не описать. И единственный, кто смог показать инфляцию после кризиса 2008 года — это Банк Англии. Но он долгое время категорически отказывался повышать ставки, считая текущую инфляцию временным явлением.

Кстати, инфляция — это искусственный показатель для абстрактного потребителя. Экономика населена самыми разными потребителями, реакция которых на инфляцию и процентные ставки будет самой разнообразной. И необязательно, что их совокупная реакция будет совпадать с постулируемой реакцией абстрактного потребителя.

Более того, в дискуссиях о процентных ставках, инфляции и стимулировании инвестиций Центральные банки подразумевают, что инфляция потребительских товаров и инфляция инвестиционных товаров — это одно и тоже. Или, что, как минимум, они непосредственно и жестко связаны. Но, как можно убедиться из сводок статистических органов, это крайне сомнительное допущение.

Да и в экономике нет просто трех ставок трех типов. Как минимум, у номинальных ставок есть целая кривая, где каждому сроку соответствует своя номинальная ставка. Нечто подобное разумно предположить и для других двух видов ставок. В конце концов, для экономики значение имеет не безрисковая ставка ЦБ, которая является «входным» параметром для банков, а ставка, которая является результатом «на выходе» у банков. И на то, что происходит в т.н. «кухне банка», ЦБ может лишь пытаться влиять.

А учетная ставка, изменение которой любят обсуждать мейнстримные украинские экономисты — результат существующей институциональной системы. Подобные обсуждения не особо полезны, т.к. в системе с большим количеством степеней свободы наивно полагать, что одним рычагом можно управлять движением по всем степеням свободы.

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P.S. Для любых спекуляций, для многих производителей и для большинства инвестиций процентная ставка нередко сводится примерно к ошибке округления в отчете о прибылях и убытках. Такое ли большое значение имеет разница в 1% или даже 3% по кредитам для фирмы, продажи которой колеблются, например, от −25% до +25%? Не говоря уже про спекуляции, в которых, например, цена актива изменяется на 30%-50% в год.

НБУ, учетная ставка, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
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