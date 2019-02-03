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В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще?

Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле. Кто виноват? Государство и социализм. При этом, когда диагностируется проблема Венесуэлы, то имеются ввиду не просто дураки-чиновники при власти, а эфемерное, всем мешающее, все портящее, — Государство. Вот смотрите мол, к чему государственное вмешательство приводит. Хотите повторить судьбу Венесуэле? Увеличите роль государства в экономике. Бред.

Почему это бред?

В первую очередь, пусть мне ответят, чем отличается капитализм от социализма. И главное где лежит граница между социализмом и капитализмом. Уверен, что никто не ответит. Потому как в современном мире не существует стран с чистым социализмом, как и с чистым капитализмом. Да и четких границ не придумали.

Либералы мне ответят: уровень госсектора в стране. Национализация предприятий это социализм. Ок. Пусть так. Чтобы считаться социализмом, сколько госсектор должен генерировать ВВП? 10, 30, 50 или 100%? Какой в Венесуэле? Встречал разные данные и они варьируются от 20% до 30%. Выходит, что проблемы Венесуэле от 20% государства в экономике? А чего ж тогда в Китае проблем нет, где 40%? Сингапуре с 30%? Норвегии с 60%? Идём дальше. Проблемы от того, что государство национализировало нефтедобычу. Вот серьезно. Только потому что национализировало? А как же Чили тогда после национализации добычи меди стала на путь развития? Нелогичности не замечаете, особенно когда называете Чили свободной от государства экономикой? Идём дальше. Государство субсидирует граждан? А в Европе и США не субсидируют? А что тогда значат программы по безработице, социальная помощь? Да и в целом грести под одну гребенку государственное вмешательство, что в Венесуэле, что в Германии, по моему глупо. Не находите?

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И почему никто не говорит о том, что это государство набрало долгов, в т.ч. и госпредприятия, которые просто не позволяют ей работать. Никто не учитывает, что одно дело обслуживать долг при высоких доходах, и другое тот же самый долг при низких доходах, особенно когда цены на нефть упали более чем в два раза. Никто не говорит, что государство решило, что доходы от нефти покроют все их прихоти и потому, им не нужно было развивать своё производство. Никто не говорит, что из-за отсутствия собственного производства страна просто была чрезвычайно зависима от импорта, и государство субсидировало импорт, так как субсидии сразу уходили на импортные потребности, что в итоге повлекло за собой структурные проблемы. Никто не говорит, что похожей проблемой страдают Аргентина, Греция и их отличает от Венесуэлы только то, что их продолжают поддерживать кредитами, создавая видимость, что проблемы в этих странах меньше. Никто не говорит, что в этой стране классическая форма голландской болезни, которой страдают все сырьевые экономики, независимо от того капитализма больше в стране или социализма. А зачем это замечать, если после этого теория о плохом государстве рушится и гараздо легче нацепить сову на глобус?

Венесуэла, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
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