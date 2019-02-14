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Ha выборах президента возможны сюрпризы

Владислав Старинец
Владислав Старинец
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Ha выборах президента возможны сюрпризы

Сегодня мы являемся свидетелями уникальной по прозрачности непредсказуемости предвыборной гонки. Ошибка либо удачные ходы любой из сторон могут привести к смене электоральных предпочтений даже 30 марта.

Интрига будет держаться до последних дней гонки. Пока сохраняют шансы 3 основных кандидата, но возможны и сюрпризы.

Например, полное объединение Гриценко и Садового либо переход протестного электората юго-востока к Зеленскому. Очевидно, что объединение избирателей Бойко и Вилкула на юго-востоке сегодня маловероятно.

Зеленский же сегодня успешно копирует итальянскую модель комика Беппе Грилло (парития «Движение пяти звёзд»), которая победила на последних выборах в Италии. Стоит также и отметить тот факт, что лояльные к власти, политически активные избиратели не боятся заявлять о своей позиции, охотно участвуют в опросах. Но! Глубина достижимости на опросах составляет едва 60%. Попросту говоря, соглашается участвовать в опросе только каждый второй гражданин. И, скорее всего, этот гражданин недоволен властью. И многие из них в голосовании будут участвовать.

Тоже самое касается неопределившихся респондентов (их порядка 20%). Среди них много довольных властью, но есть и недовольные. Таким образом, имеем значительный скрытый протестный электорат, который скорее всего проголосует за оппозиционных кандидатов.

Хорошие шансы прирастить на выборах голоса у оппозиционеров. У Зеленского — демонстративно протестный электорат, который открыто заявляет о своей позиции, Так что на бонусы ему рассчитывать не приходится. Тут хотя бы «свое» взять. Этому видимо может поспособствовать выход в марте его сериала «Cлуга народа». Главная проблема Зеленского в том, что его молодой избиратель может остаться дома 31-го марта.

Что же касается Юлии Тимошенко, то она пока достигла предела своих электоральных возможностей. Для очень многих Тимошенко представляет ту же угрозу, что Тельман в Веймарской республике. Т. е. персона, идущая отбирать чужое. Этим она пугает некоторые местные элиты.

В связи со всем вышесказанным, сегодня сложно предсказать победителя гонки. Порошенко пытается собрать вокруг себя весь патриотический электорат и задействовать ресурс власти, однако в патриотической нише уже работают Гриценко&Садовой, и Тимошенко с Кошулинским...

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Возможно в последний момент президента сможет поддержать Вакарчук. Не совсем понятна позиция крупнейших финансово-промышленных групп. Я думаю, свои альянсы и публичные позиции они засветят в марте. Уже сейчас любопытна неожиданная атака Радикальной партии на Супрун... Будет интересно...

Выборы-2019
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Мнения

Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Ha выборах президента возможны сюрпризы

Сегодня мы являемся свидетелями уникальной по прозрачности непредсказуемости предвыборной гонки. Ошибка либо удачные ходы любой из сторон могут привести к смене электоральных предпочтений даже 30 марта. Интрига будет держаться до последних дней гонки. Пока сохраняют шансы 3 основных кандидата, но возможны и сюрпризы.
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