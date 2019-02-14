Ha выборах президента возможны сюрпризы

Сегодня мы являемся свидетелями уникальной по прозрачности непредсказуемости предвыборной гонки. Ошибка либо удачные ходы любой из сторон могут привести к смене электоральных предпочтений даже 30 марта.
Интрига будет держаться до последних дней гонки. Пока сохраняют шансы 3 основных кандидата, но возможны и сюрпризы.
Например, полное объединение Гриценко и Садового либо переход протестного электората юго-востока к Зеленскому. Очевидно, что объединение избирателей Бойко и Вилкула на юго-востоке сегодня маловероятно.
Зеленский же сегодня успешно копирует итальянскую модель комика Беппе Грилло (парития «Движение пяти звёзд»), которая победила на последних выборах в Италии. Стоит также и отметить тот факт, что лояльные к власти, политически активные избиратели не боятся заявлять о своей позиции, охотно участвуют в опросах. Но! Глубина достижимости на опросах составляет едва 60%. Попросту говоря, соглашается участвовать в опросе только каждый второй гражданин. И, скорее всего, этот гражданин недоволен властью. И многие из них в голосовании будут участвовать.
Тоже самое касается неопределившихся респондентов (их порядка 20%). Среди них много довольных властью, но есть и недовольные. Таким образом, имеем значительный скрытый протестный электорат, который скорее всего проголосует за оппозиционных кандидатов.
Хорошие шансы прирастить на выборах голоса у оппозиционеров. У Зеленского — демонстративно протестный электорат, который открыто заявляет о своей позиции, Так что на бонусы ему рассчитывать не приходится. Тут хотя бы «свое» взять. Этому видимо может поспособствовать выход в марте его сериала «Cлуга народа». Главная проблема Зеленского в том, что его молодой избиратель может остаться дома 31-го марта.
Что же касается Юлии Тимошенко, то она пока достигла предела своих электоральных возможностей. Для очень многих Тимошенко представляет ту же угрозу, что Тельман в Веймарской республике. Т. е. персона, идущая отбирать чужое. Этим она пугает некоторые местные элиты.
В связи со всем вышесказанным, сегодня сложно предсказать победителя гонки. Порошенко пытается собрать вокруг себя весь патриотический электорат и задействовать ресурс власти, однако в патриотической нише уже работают Гриценко&Садовой, и Тимошенко с Кошулинским...
Возможно в последний момент президента сможет поддержать Вакарчук. Не совсем понятна позиция крупнейших финансово-промышленных групп. Я думаю, свои альянсы и публичные позиции они засветят в марте. Уже сейчас любопытна неожиданная атака Радикальной партии на Супрун... Будет интересно...
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