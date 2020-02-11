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О Китае (не о вирусе)

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О Китае (не о вирусе)

Из кризиса 2008 года Китай выходил привычным методом — через сверхмощное расширение внутреннего рынка. Вроде бы все было правильно — повышение покупательской способности населения создало дополнительный спрос на производимую в КНР продукцию, что позволило сохранить головокружительные темпы экономического роста. Технически осуществлялось это через резкую активизацию кредитования и рост госдолга. Руководство КРН рассчитывало, что мировая экономика восстановится и за счет бурного роста экспорта удастся нивелировать рост госдолга. Но руководители Китая не учли три важные детали:

— ограниченность объема мирового товарного рынка;
— намерение других ведущих акторов увеличить продажи своей продукции на международных рынках (необязательно джентльменскими мерами);
— сворачивание глобализации.

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.

Ситуация отягощается серьезными долгами. Разрыв между доходами и расходами госбюджета растет (см. график), размер долга и его отношение к ВВП (300%) впечатляют (у меня есть большие претензии к измерению отношения госдолга к ВВП в процентах, физика указывает на необходимость строгого отношения к размерности величин).

Часто сравнивают Китай с Индией. И эти сравнения почти всегда в пользу Китая. Да, в Индии, по большому счету, в сравнении с Китаем, вообще почти нет инфраструктуры. Но зато у Индии нет и городов-призраков (потенциальных миллионников, где, исходя из созданной инфраструктуры, должны жить по несколько миллионов человек, а живут на порядок меньше). Нет в Индии и хайвеев, по некоторым из которых в Китае проезжает от силы десяток авто в день (это до коллапса транспортных перевозок в связи с вирусом, сейчас меньше). Сколько сотен миллиардов долларов госбюджетных денег в Китае потрачено неэффективно?

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Зато у Индии есть развитый компьютерный кластер в Бангалоре и Хайдарабаде. Все восхищаются хайвеями и небоскребами Китая и ругают грязь Индии. Но в Индии рост органичен и технологичен, и это постиндустиальный рост, тогда как в Китае в основном индустриальный рост.

Китай, Индия, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
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