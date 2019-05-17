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Трудовая миграция лишает Украину потенциала для экономического развития, снижает привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко

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Трудовая миграция лишает Украину потенциала для экономического развития, снижает привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко

Негативных последствий от трудовой миграции, в которую вовлечены около четверти населения Украины, гораздо больше, чем позитивных. В результате массового отъезда украинцев на работу за рубеж, страна лишается потенциала для экономического развития. Привлекательность для вхождения инвесторов в экономику, которая не имеет достаточных трудовых ресурсов и соответственно не может генерировать экономический рост снижается. Такое мнение 112.ua озвучил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко в статье «Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик».

«Это напоминает голодный кризис в Ирландии в середине 19-го века. Тогда наблюдалась очень сильная миграция из страны, которая на долгий период потеряла трудовые ресурсы, а также возможности для экономического роста», — говорит Устенко.

Еще одним следствием трудовой миграции является рост фискальной нагрузки на граждан, которые из страны не выехали. «В частности, остро встает вопрос финансирования Пенсионного фонда, который уже сейчас испытывает серьезные проблемы с наполнением. И это на фоне ухудшения демографической ситуации и старения населения», — отмечает Устенко.

Те, кто остается трудиться в Украине, должны обеспечивать пенсии для родителей тех, кто временно выехал, и содержать социальную инфраструктуру страны (медицина, образование), также, финансировать выплату субсидий и прочие расходы бюджета.

По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек — четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии — 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии — 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная — около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.

Олег Устенко, заробитчане, трудовая миграция
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
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