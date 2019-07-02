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Как Украине догнать Польшу

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Как Украине догнать Польшу

Если будем расти так же как сейчас 2-3% в год, то догоним Польшу только к 2069 году. А что нужно, чтобы расти быстрее? Чтобы ответить на этот вопрос, то нужно разобраться за счет чего можно обеспечить этот рост. А, точнее, как рассчитывается ВВП.

Формула ВВП довольно простая. GDP = C + I+ G + (E-I). Покупки среди населения + покупки всех компаний + покупки государства + (покупки нашей продукции за рубежом — покупки зарубежной продукции у нас дома.)

Как видите, здесь все довольно просто. Если растут покупки среди одного из секторов, то это безусловно отражается на приросте всего ВВП.

Можно обеспечить рост за счет роста внутреннего потребления. Это значит, что население будет больше тратить. Однако, расходы населения зависят от их доходов. Человек не может потратить больше чем он получает доход.

Можно обеспечить рост за счет покупок компаний. Это значит, что компании начинают больше покупать. Поскольку покупки компаний напрямую связанны с их продажами, то они будут только в том случае, если компания будет видеть перспективы роста. И здесь компании могут либо продавать бедному населению внутри страны, либо развивать экспорт, где ее продукцию могут покупать во всех странах мира.

Можно обеспечить рост за счет государственных расходов. Строительство инфраструктуры, разного рода проектов это все влияет на рост ВВП тоже. Сейчас мы работаем с МВФ и фонд призывает нас ограничивать гос расходы. Это значит, что роста за счет государства ждать не стоит. Парадокс в том, что в развитом мире государство как раз занимается развитием экономики, если это не хочет делать частный сектор. Данная идея лежит в основе кейнсианской теории экономики, к которой развитый мир периодически прибегает. У нас еще проблема это кредиты, поскольку расходы на кредиты не участвуют в формировании ВВП и уменьшают нашу способность стимулировать рост. Я бы даже сказал, что кредиты съедают рост.

И последнее, экспорт и импорт. Как вы заметили, экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет.

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В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.

ВВП, экспорт, Павел Вернивский
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Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
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