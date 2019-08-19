Об олигархах, моралистах и рационализме

В Украине большинство ненавидит олигархов. Но так ли это рационально? Все действительное – разумно, говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - единственно возможный и относительно эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.

1. Есть возраст народов в социокультурном отношении. Когда в Риме в І веке уже правили цезари, в Украине еще не было славян, которые спустились с Карпат только в V веке. Потом они, не способные к самоуправлению, пригласили Рюрика и т. д. Украинцы лет на 400-500 отстают в своем культурном развитии от Европы. БольшАя часть украинцев в цивилизационном смысле остались в позднем феодализме. Олигархия, культурно и исторически – естественная для Украины стадия развития в настоящий момент.

2. Многочисленные моралисты любят рассуждать о том, что сложившийся олигархический способ правления - это плохо. Но имеют ли право многие из моралистов решать - хорошо это или плохо? С одной стороны, все имеют право высказывать свою точку зрения. С другой стороны, большинство из моралистов не создают материальных благ, а только развращает массы.

3. Немало людей в Украине считают, что олигархи помешали им стать удачными бизнесменами. Но это, в большинстве случаев, ошибочное суждение. После развала СССР было насаждено мнение – мол, чуть ли не каждый желающий может стать удачливым бизнесменом. Но это миф, который опровергается западной практикой нескольких веков.

4. Многие представители украинского среднего и малого бизнеса более-менее нормально функционируют именно благодаря т.н. «эффекту просачивающегося богатства».

5. Нужно более рационально оценивать роль олигархов. При правлении олигархов многие живут плохо. Но без них, в отсутствии вменяемого государства, вероятно, очень многие будут жить еще хуже. Ведь большинству населения не нужна, по сути, ни демократия, ни эффективная трудовая этика и жесткий рабочий график, которые и могут ее обеспечить, ни радикальные перемены, которых большинство граждан боится (ведь они настроены патерналистски). С учетом инфантилизма большей части населения (на деле, а не в соц.сетях), его ненависть к олигархам, которые вместо населения принимают риски и создают прибавочный продукт, в т.ч. благодаря которому население имеет те или иные материальные блага, иррациональна. Эмоционально понятна. Но иррациональна.