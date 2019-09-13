О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Разговоры о том, что в силу конкуренции все фирмы на рынке являются price-takers, а сами цены формируются спросом и предложением и т.д. и т.п. вызывают лишь недоумение и сочувствие.

При этом, любому разумному человеку понятно, что без понимания принципов ценообразования невозможно выработать действенные механизмы борьбы с инфляцией. К сожалению, эта тема в современной экономической теории является изрядно недоразработанной.

Причин роста цен может быть много, и многие из них идут в разрез с теориями о свободном рынке и равновесии спроса и предложения, определяющем рыночную цену. В частности, причиной роста цен может быть и падение спроса. Фирмы в условиях падающего спроса отчаянно пытаются сохранить доход, который им жизненно необходим для, например, выплаты процентных платежей по кредитам или арендной платы, т.е. для покрытия фиксированных расходов. Выбор, который фирмы могут сделать в этой ситуации состоит из двух вариантов:

а) банкротство;

б) увеличение маржи и цены и связанный с этим шанс на выживание.

И поэтому в реальности цены могут повышаться в условиях уменьшающегося спроса, как было в Греции в период экономического кризиса. А могут снижаться в условиях растущей экономики, что не раз было в Германии. Как это связано с традиционными кривыми спроса и предложения? Никак!

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще. Другое дело, что стремление к идеалу является смыслом жизни многих...