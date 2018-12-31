Россия продлила ограничение украинского транзита в Киргизстан и Казахстан

Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2019 года указ «о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ» при транзитных перевозках грузов из Украины в Казахстан и Киргизстан через территорию России. Соответствующий документ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации»... изменение, заменив в пункте 4 слова «до 1 января 2019 года» словами «до 1 июля 2019 года», — говорится в документе.

Напомним, что первый раз подобный указ появился 1 января 2016 года. Он устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через РФ осуществляются только с территории Беларуси при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС. 1 июля 2016 года Путин внес изменения в указ, распространив содержащиеся в нем требования на Киргизстан.