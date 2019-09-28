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Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
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Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

С начала года нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ в 15,4 раза - с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн (на 27.09.2019).

Для покупки гривневых ОВГЗ нерезиденты продают доллары, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты.

Приток спекулятивной валюты от нерезидентов с начала 2019 года составил $3,8 млрд, что в 10,5 раз превышает аналогичный показатель прошлого года ($370 млн).

Данный фактор сыграл и продолжает играть ключевую роль в укреплении гривны и удешевлении доллара, который с начала года по подешевел на 12,2% - с 27,5 грн/$ на начало года до 24,1 грн/$ (на 27.09.2019).

Все бы хорошо, но есть ТРИ «небольших» нюанса.

ПЕРВЫЙ НЮАНС. Деньги от проданных ОВГЗ идут на финансирование дефицита бюджета, а не на реализацию инвестиционных проектов. То бишь, на проедание. А заоблачные проценты выплачиваются из бюджета, т.е. из денег украинских налогоплательщиков.

ВТОРОЙ НЮАНС. На фоне 15-кратного увеличения притока спекулятивной валюты, прямые иностранные инвестиции в Украину в этом году (как и в предыдущие несколько лет) продолжают сокращаться.

ТРЕТИЙ НЮАНС. Спекулятивная валюта от нерезидентов (в отличие от прямых иностранных инвестиций) как зашла в Украину, так в любой момент из нее может и выйти.

Ведь почему нерезиденты так охотно покупают украинские ОВГЗ?

Да потому что они зарабатывают до 30% (!) годовых в валюте – 15-19% доходность самих ОВГЗ плюс 10-15% на укреплении гривны (например, в январе нерезиденты продали доллары по 27-28 грн/$, а в сентябре купили по 24-25 грн/$).

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Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест (см. График) моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный (синяя линия устремится вниз, а красная - вверх).

В принципе, это и логично, ведь такой крест несут на себе все сырьевые аграрные деиндустриализированные экономики, каковой, к сожалению, является и украинская экономика.

ОВГЗ, Виктор Скаршевский
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Пятница, 27 сентября 2019
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Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
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