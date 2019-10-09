Войти
Министр рассказал, какие дороги могут сделать платными
инфраструктура
Министр рассказал, какие дороги могут сделать платными
Гончарук анонсировал увеличение расходов на оборону в 2020 году
официально
Гончарук анонсировал увеличение расходов на оборону в 2020 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

дружба народов
RSS

До декабря осталось 2 месяца...

Александр Колтунов
Александр Колтунов
312
До декабря осталось 2 месяца...

Появившиеся вчера информация в РБК о том, что Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти России — проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах — всполошило беларускую действительность. Вроде, как всё обычно, обычная возня в рамках работы над «дорожной картой» — союзного государства, которой было уже за 20 лет n-ное количество, а нет...

Это такая ответка от Москвы в более жесткой форме на все предыдущие шаги Беларуси за последнее время, а именно:

1. Минские переговоры — Донбасс-миротворцы из Беларуси(отдельно);
2. Лукашенко-Зеленский-интенсив-общие проекты в экономике;
3. США в Беларуси, возвращение посла;
4. Проведение международного форума «Минский диалог», всё бы ничего, замечательное правильное мероприятие, но столько анти-российских политиков под боком у России давно не находилось в одном месте, и где же проходит в Минске!!!, на территории союзника(да ещё и в ДР Путина);
5. По инициативе Беларуси изменение рынка поставки энергоносителей (газ, нефть), ракетостроение с Украиной и т. д. — такого тоже, они не могут простить, и ВЕЗДЕ без НИХ.

Встреча главы совбеза Беларуси Зася с главами совбезов Польши, Украины (уже в отставке Данилюк) и советником по безопасности президента США Болтоном (уже в отставке) — не совсем экспромт, а возможно новый региональный формат под названием Quad («четвёрка»). Его инициаторами выступили Совет национальной безопасности США и Бюро национальной безопасности Польши. С легкой натяжкой можно назвать — это «объединение», если оно состоится в неком формате, как «Речь Посполитая-3», вторую РП завалил Пилсудский. Данная конструкция серъёзно может осложнить взаимоотношения, и до того не совсем простые России и ЕС.

Стерпеть всё это Кремль просто не в состоянии, потому нужно обострять, что они и делают. Так как если верить Коммерсанту, то по данным издания, программа предусматривает частичное объединение экономических систем, в том числе единый Налоговый кодекс. В той публикации «Коммерсантъ» пришел к выводу, что реализация программы приведет к фактическому поглощению Россией белорусской экономики на уровне управления.

Почему слили через РБК:

- Последнее большое интервью РОССМИ министра иностранных дел ???? Макея было именно в этом издании – естественно выйдя по своим контактам, кто организовывал интервью – данная информация подтвердится(что слили точно из Кремля);
- Несмотря на опровержение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: «Нет. До 1 декабря должна быть согласована дорожная карта по интеграции в рамках Союзного договора», вопрос естественно запущен в проработку – что подтверждают сначала слова одного источника, а потом отъезд: «Поручение направлено в ключевые министерства РФ, его следует выполнить до 1 января 2020-го, утверждает собеседник издания, также информацию подтвердил другой источник РБК, близкий к правительству. Он уточнил, что каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению. Например, Минфин — по вопросу гармонизации налоговых систем. Минфин РФ информацию РБК сперва косвенно подтвердил, ответив, что «вопрос прорабатывается». Позже в ведомстве заявили, что не владеют сведениями «о поручениях президента по сближению законов стран;
- Сработали современно, через СМИ - это такое предупреждение – действие, и шаг на обострение, показывая, что готовятся к более жёсткому обострению с Беларусью.

Мой прогноз-вывод: Все данные активности руководство Беларуси не делало бы, не понимая, что это приведёт к обострению с Россией, и отдавало себе отчёт, что есть запас прочности. В декабре, конечно-же ничего подписано не будет из глобального, будет «бодание», но надо себе отдавать отчёт, что Беларусь для России – это стратегическая страна; единственная страна, где русский язык – второй государственный, страна с которой у России нету границ и т.д. Россия – как «империя», как бы не хотелось им, не в состоянии экономическом – кормить Беларусь – за лояльность(большие всегда платят за маленьких, пример США-Польша), как того мы хотим, потому наша самостоятельность – хочется им или нет, но придётся привыкать!!!

Читайте также: Что будущая еврокомиссар по энергетике думает о «Северном потоке-2» и Украине

Значит будут договариваться, будут торги. Да, будет работать и «мягкая сила» от команды Бабича. Но рубикон пройден, мы уже не являемся в той зависимости от России, как было с 1999 по 2014 гг., мы уже стали сами играть в игры, главное не заиграться.

Россия, Беларусь, Александр Колтунов
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 октября 2019
Вторник, 8 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

До декабря осталось 2 месяца...

Появившиеся вчера информация в РБК о том, что Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти России - проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах – всполошила беларускую действительность. Вроде, как всё обычно, обычная возня в рамках работы над «дорожной картой» - союзного государства, которой было уже за 20 лет n-ное количество, а нет…
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Сказка о справедливости

Пашинского можно и нужно допрашивать. Но строго по факту бесконечного, конвейерного «элитного воровства» в особо крупных. И в порядке живой очереди. И одновременно с пристрастно допрашиваемым в другой комнате Свинарчуком. И так далее. Сегодняшний же арестный «пашинский-формат» - это строго про дальнейшее разрушение сакральности Зеленского и очередное доказательство его неготовности реально разрушать воровскую Систему.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем…
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016