До декабря осталось 2 месяца...

Появившиеся вчера информация в РБК о том, что Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти России — проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах — всполошило беларускую действительность. Вроде, как всё обычно, обычная возня в рамках работы над «дорожной картой» — союзного государства, которой было уже за 20 лет n-ное количество, а нет...

Это такая ответка от Москвы в более жесткой форме на все предыдущие шаги Беларуси за последнее время, а именно:

1. Минские переговоры — Донбасс-миротворцы из Беларуси(отдельно);

2. Лукашенко-Зеленский-интенсив-общие проекты в экономике;

3. США в Беларуси, возвращение посла;

4. Проведение международного форума «Минский диалог», всё бы ничего, замечательное правильное мероприятие, но столько анти-российских политиков под боком у России давно не находилось в одном месте, и где же проходит в Минске!!!, на территории союзника(да ещё и в ДР Путина);

5. По инициативе Беларуси изменение рынка поставки энергоносителей (газ, нефть), ракетостроение с Украиной и т. д. — такого тоже, они не могут простить, и ВЕЗДЕ без НИХ.

Встреча главы совбеза Беларуси Зася с главами совбезов Польши, Украины (уже в отставке Данилюк) и советником по безопасности президента США Болтоном (уже в отставке) — не совсем экспромт, а возможно новый региональный формат под названием Quad («четвёрка»). Его инициаторами выступили Совет национальной безопасности США и Бюро национальной безопасности Польши. С легкой натяжкой можно назвать — это «объединение», если оно состоится в неком формате, как «Речь Посполитая-3», вторую РП завалил Пилсудский. Данная конструкция серъёзно может осложнить взаимоотношения, и до того не совсем простые России и ЕС.

Стерпеть всё это Кремль просто не в состоянии, потому нужно обострять, что они и делают. Так как если верить Коммерсанту, то по данным издания, программа предусматривает частичное объединение экономических систем, в том числе единый Налоговый кодекс. В той публикации «Коммерсантъ» пришел к выводу, что реализация программы приведет к фактическому поглощению Россией белорусской экономики на уровне управления.

Почему слили через РБК:

- Последнее большое интервью РОССМИ министра иностранных дел ???? Макея было именно в этом издании – естественно выйдя по своим контактам, кто организовывал интервью – данная информация подтвердится(что слили точно из Кремля);

- Несмотря на опровержение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: «Нет. До 1 декабря должна быть согласована дорожная карта по интеграции в рамках Союзного договора», вопрос естественно запущен в проработку – что подтверждают сначала слова одного источника, а потом отъезд: «Поручение направлено в ключевые министерства РФ, его следует выполнить до 1 января 2020-го, утверждает собеседник издания, также информацию подтвердил другой источник РБК, близкий к правительству. Он уточнил, что каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению. Например, Минфин — по вопросу гармонизации налоговых систем. Минфин РФ информацию РБК сперва косвенно подтвердил, ответив, что «вопрос прорабатывается». Позже в ведомстве заявили, что не владеют сведениями «о поручениях президента по сближению законов стран;

- Сработали современно, через СМИ - это такое предупреждение – действие, и шаг на обострение, показывая, что готовятся к более жёсткому обострению с Беларусью.

Мой прогноз-вывод: Все данные активности руководство Беларуси не делало бы, не понимая, что это приведёт к обострению с Россией, и отдавало себе отчёт, что есть запас прочности. В декабре, конечно-же ничего подписано не будет из глобального, будет «бодание», но надо себе отдавать отчёт, что Беларусь для России – это стратегическая страна; единственная страна, где русский язык – второй государственный, страна с которой у России нету границ и т.д. Россия – как «империя», как бы не хотелось им, не в состоянии экономическом – кормить Беларусь – за лояльность(большие всегда платят за маленьких, пример США-Польша), как того мы хотим, потому наша самостоятельность – хочется им или нет, но придётся привыкать!!!

Значит будут договариваться, будут торги. Да, будет работать и «мягкая сила» от команды Бабича. Но рубикон пройден, мы уже не являемся в той зависимости от России, как было с 1999 по 2014 гг., мы уже стали сами играть в игры, главное не заиграться.