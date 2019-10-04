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Что будущая еврокомиссар по энергетике думает о «Северном потоке-2» и Украине

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Что будущая еврокомиссар по энергетике думает о «Северном потоке-2» и Украине

Чего ждать от новой Еврокомиссии? Первыми получить ответ на этот вопрос смогли евродепутаты. В четверг, 3 октября, они узнавали, какую политику собирается проводить будущая еврокомиссар по энергетике. Кандидатом на эту должность является эстонка Кадри Симсон. Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике провел с ней трехчасовые слушания, сообщает DW.

Стратегия уклонения

В своих ответах на вопросы евродепутатов бывшая министр энергетики Эстонии была осторожной и неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их ставили по несколько раз. Польский евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП) Ежи Бузек вспомнил, что в этом году действие Газовой директивы ЕС (часть Третьего энергопакета) распространили на газопроводы из третьих стран, включая «Северным потоком-2».

«Готовы ли вы подностью имплементировать изменения в Газовую директиву, несмотря на протесты России?», — поинтересовался Бузек.

Но Симсон, которая ранее критически высказывалась по «Северному потоку-2», решила сосредоточиться на другом аспекте вопроса польского евродепутата, а именно роли газа во время переходного периода в энергетике — от ископаемых источников к возобновляемым. «Если мы говорим о газе, то в ближайшем будущем речь больше не будет идти о природном газе, а все больше о биогазе и водороде», — отметила кандидат в еврокомиссары. Немецкий евродепутат от ЕНП Петер Лезет попросил Симсон все же ответить на вопрос Бузека в отношении России. Она снова уклонилась.

Следует заметить, что Симсон — не единственная кандидат в будущую Еврокомиссию, которая выбрала стратегию максимально общих и нейтральных ответов, лишь бы не настроить никого из евродепутатов против себя. Подобным образом действовала, например, и Ютта Урпилаинен из Финляндии, которая претендует на должность еврокомиссара по международным партнерствам. Впрочем, немало евродепутатов были недовольны уходом Симсон от ответов на прямые вопросы.

Как известно, профильный комитет Европарламента не только заслушивает кандидатов в Еврокомиссию, но его согласие необходимо для их назначения. Только утвержденные комитетами кандидатуры попадут в окончательный список, который Европарламент утвердит 23 октября. Решение каждого комитета не разглашается. Результаты всех слушаний станут известны 17 октября.

Симсон против усиления зависимости от России

Хотя слушания сосредоточились на том, как сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году, все же прозвучали и конкретные вещи, которые касаются энергетических отношений с Украиной и Россией. Еще в своем вступительном слове кандидат выразила желание использовать энергетику с целью стабилизации соседних с ЕС стран. В качестве примера она привела только Украину. Симсон хотела бы положительного завершения газовых переговоров Украина-ЕС-Россия до конца этого года.

Отвечая на вопрос о решении суда ЕС по газопроводу OPAL, кандидат заявила: «Очень важно, чтобы в контексте газа мы серьезно принимали во внимание аспект солидарности (...) Говоря о будущем укладе рынке газа, это главный столб, на котором мы должны основываться». Как известно, суд в Люксембурге отменил разрешение «Газпрому» использовать на полную мощность OPAL, который ведет от «Северного потока» по территории Германии до границы с Чехией. Мотивировал свое решение Суд ЕС именно соображениями солидарности между государствами ЕС.

Возможно, наиболее полно взгляды будущего еврокомиссара на энергетическую безопасность ЕС отражает такая цитата: «Ситуация, когда маршруты (поставок энергоносителей. — Ред.) все больше концентрируются в Балтийском море, и когда основной поставщик получит большую долю, не соответствует нашей энергетической политике», — заявила Симсон.

Очевидно, она имела в виду Россию, которая является лидером по поставкам газа в ЕС с долей в его импорте голубого топлива около 40 процентов. А также «Северный поток-2», который прокладывают по дну Балтийского моря и с помощью которого Россия хочет пустить больше газа в ЕС в обход Украины.

Новая АЭС на границе с ЕС

Литовских евродепутатов на слушаниях очень интересовал вопрос Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которую строят под городом Островец. По мнению евродепутата от фракции Зеленых Брониса Ропе, Беларусь игнорирует результаты стресс-тестов ЕС, которые продемонстрировали проблемы в структуре АЭС. «Какие именно шагов Вы, как новая еврокомиссар, планируете предпринять, чтобы предотвратить новую Чернобыльскую катастрофу рядом с границами ЕС», — спросил Ропе. Как известно, летом 2018 Европейская группа регуляторов ядерной безопасности после стресс-тестов опубликовала отчет о БелАЭС, где рекомендовала ряд мер по улучшению безопасности электростанции.

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Симсон признала, что когда речь идет о Беларуси, ЕС может только настаивать, чтобы третья страна принимала во внимание результаты стресс-тестов. «Что мы можем сделать с новыми АЭС, которые строят в третьих странах? Мы можем оказать помощь для того, чтобы строительство и эксплуатация проводились по самым высоким стандартам безопасности», — отметила Симсон. Она уточнила, что речь идет также и о финансовой помощи. В то же время она пообещала поддержку Литве в подготовке «к любым возможным чрезвычайным ситуациям».

Напомним, что генподрядчиком БелАЭС, которую строят в Беларуси рядом с границей с Литвой, является российский «Атомстройэкспорт». Первый ее энергоблок планируют запустить в 2020 году.

Еврокомиссия, Северный поток-2, Кадри Симсон
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