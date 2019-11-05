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Политика власти в энергетике в интересах Коломойского угрожает энергетической безопасности Украины

Борис Кушнирук
Борис Кушнирук
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Политика власти в энергетике в интересах Коломойского угрожает энергетической безопасности Украины

Госкомстат обнародовал статистику внешней торговли товарами за 8 месяцев текущего года. К сожалению, продолжает расти отрицательное сальдо. За январь-август дефицит превысил 5,8 млрд. долларов.

Отрицательное сальдо внешней торговли неизбежно будет создавать давление на курс национальной валюты. Причем Нацбанк, как бы там ни надували щеки, не сможет обеспечить курсовую и инфляционную стабильность гривны при наращивании дефицита внешней торговли. Именно это мы наблюдали в 2008 и 2014 годах.

Снижение объема импорта и увеличения экспорта — это зона ответственности правительства, парламента и президента.
Поэтому именно они должны этому способствовать. Но с сентября ситуация только ухудшается. По данным Нацбанка, по итогам 9 месяцев отрицательное сальдо внешней торговли (товарами и услугами) уже возросло до 8,5 млрд. долларов.

При этом власть законодательно сделала возможным импорт электроэнергии из РФ. А речь идет о представителях Коломойского во власти. В парламенте один из них — это Андрей Герус. Ну и без участия в этом «выдающегося деятеля современности», конечно, тоже не обошлось. Он, для того чтобы удовлетворить интересы своего кукловода, соответствующие изменения в законодательство подписал буквально на следующий день после их голосования в парламенте.

В СМИ уже сообщалось, что импорт электроэнергии осуществляет фирма Коломойского «Юнайтед Энерджи».
За октябрь импорт электроэнергии из РФ и Беларуси составил 343 млн кВт-ч (из Беларуси идет транзитом российская электроэнергия, так как профицита электроэнергии в самой Беларуси нет). В стоимостном измерении — это 22 млн. долларов.

Если импорт просто сохранится на этом уровне, за год будет 265 млн. долларов. Сейчас пересечение с Беларусью и РФ используется только на 12 процентов. А если будет использоваться полностью (а РФ не упустит такую возможность, тем более, что Герус и Коломойский выступают за импорт), то за год дополнительный импорт составит где-то 2,2 млрд. долларов.

То есть импорт электроэнергии внесет очень заметный вклад в дальнейшее наращивание дефицита внешней торговли. А хронический дефицит внешней торговли, рано или поздно, неизбежно приведет к мощной девальвации.
Абсурдность ситуации в том, что дефицита генерирующих мощностей в Украине нет, наоборот есть профицит. В таких условиях нужно способствовать экспорту электроэнергии.

Но власть открывает импорт, да еще и лоббируется решение о том, чтобы импорт сделать более привлекательным, а экспорт — менее привлекательным. Звучат предложения освободить импорт от уплаты тарифа на передачу электроэнергии «Укрэнерго», а при экспорте этот тариф, наоборот, платить. Хотя в интересах государства должно было быть все наоборот.

Но для действующей власти, чему уже множество примеров, интересы Коломойского превыше всего.

Более того, негатив не только в ухудшении внешнеторгового баланса. Увеличение импорта, с ростом убытков для значительной части генерирующих предприятий, делает энергосистему Украины слабее. Потому что для их функционирования возникают условно-постоянные расходы, которые не зависят от объема производства электроэнергии. Ведь для обеспечения безубыточной деятельности им нужно иметь определенный объем продаж электроэнергии.

Учитывая избыточные мощности генерации, импорт объективно уменьшает объем внутреннего производства электроэнергии. И соответственно еще большее количество генерирующих предприятий переходит в зону убыточности.

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Но и это еще не все. Зависимость от импорта электроэнергии, а производство ее объективно в России дешевле, несет гораздо большую опасность, чем газовая зависимость.

Политика наращивания импорта электроэнергии приведет, с одной стороны, к остановке части генерирующих предприятий, с другой — к росту стоимости электроэнергии на сутки вперед и внутрисуточном рынке. Потому что для обеспечения безубыточности деятельности те генерирующие предприятия, которые не остановятся, будут просто вынуждены поднимать цену на электроэнергию в сегментах на сутки вперед и внутрисуточном рынке. Это лишь ухудшит финансовые показатели потребителей электроэнергии.

Кроме того, в случае остановки Россией экспорта электроэнергии украинскую энергосистему ждет автоматический коллапс. Так как часть генерирующих предприятий, которые должны обеспечивать поддержание балансировки энергосистемы, просто не будут работать.

Игорь Коломойский, электроэнергия, отношения с Россией
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Вторник, 5 ноября 2019
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