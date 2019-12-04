Ляшко: заявления Геруса о запрете импорта электроэнергии из РФ - это обман

Заявления о том, что Верховная рада запретила импорт электроэнергии из РФ является обманом, российский ток можно свободно покупать на украинской бирже и поставлять через Беларусь. Об этом написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своем Facebook.
«СМИ сообщают, что Рада запретила импорт российской электроэнергии. Полная ложь и очередной обман украинцев! Запрещены прямые договоры между украинскими и российскими предприятиями на поставку электроэнергии. Но российское электричество можно и дальше свободно покупать на украинской бирже через дилеров. Также остается свободный импорт электроэнергии из Беларуси, а на самом деле из России, потому что энергосистемы этих двух стран едины, как сиамские близнецы. Это как сегодня, чтобы долететь из Киева до Москвы, надо сделать пересадку в Минске. Формально прямого авиасообщения со страной-агрессором нет, а через Беларусь есть. Так же и с продажей российской электроэнергии», — написал Ляшко.
Он также обратил внимание, что сегодня депутаты предоставили правительству право самостоятельно принимать решение о закупке российской электроэнергии, чем создали коррупционную кормушку. И призвал власть прекратить торговлю со страной-агрессором.
«Это создана настоящая коррупционная кормушка и ручное управление, за которое украинцы будут платить из собственных карманов. Мы требуем от власти прекратить лгать украинцам и прекратить бизнес на крови — покупку электроэнергии у страны-агрессора; прекратить уничтожать украинскую энергетику в интересах врага, обрекая украинцев на безработицу, бедность и миграцию», — написал Ляшко.
Напомним, сегодня Верховная рада приняла законопроект «О внесении изменений в закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233), которым, в частности, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на рынке внутреннесуточном.
Ряд депутатов и экспертов ранее заявили, что законопроект 2233 отменяет реформу энергорынка и ставит под угрозу синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.
Накануне голосования глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отказался поддержать предложения оппозиционных депутатов относительно полного запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси.
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