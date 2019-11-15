Деиндустриализированный рост и допвыплаты по внешнему долгу

Свежие данные Держкомстата показывают, что ВВП увеличился на 4,2% (III квартал 2019 к III кварталу 2018).

При этом, промышленное производство, база всех развитых экономик, сократилось на минус 1,0% (III квартал 2019 к III кварталу 2018).

Рост обеспечивается, прежде всего, за счет:

— сельского хозяйства (рекордный урожай, благодаря, прежде всего, погоде),

— торговли,

— банковского сектора (кстати, при уменьшении объемов кредитования реального сектора) и

— строительства (ремонт на нескольких меткомбинатах, строительство ветровых и солнечных электростанций под завышенный зеленый тариф).

Другими словами, рост в 4,2% является некачественным и неустойчивым, так как зависит от внешних факторов, базируется на продаже сельскохозяйственного сырья, не создает новых рабочих мест и происходит на фоне углубления деиндустриализации.

Но, несмотря на неустойчивость и некачественность, деиндустриализированный рост приведет к вполне реальным и осязаемым дополнительным выплатам по внешнему долгу.

Если тенденция сохранится, и по результатам 2019 года реальный ВВП увеличится на 4,2%, то дополнительные выплаты из бюджета (т.е. денег налогоплательщиков) по внешнему долгу составят порядка $350 млн.

Благодаря реструктуризации им. Яресько, привязавшей выплаты по внешнему долгу к росту ВВП. До 2040 года.