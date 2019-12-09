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Аргентинизация Украины

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».

Да, действительно в Украине наблюдается снижение доли госдолга к ВВП. Если ещё на конец 2016 госдолг к ВВП составлял 81%, то в этом году ожидается ±50%. Вроде динамика обнадеживающая?

Аргентина в 90-ых была любимчиком МВФ. Когда в 90-ых МВФ хвалил Аргентину за реформы, то долг к ВВП не превышал 40%! Может ли объявить дефолт страна с таким уровнем госдолга? Аргентина смогла.

Почему с таким низким уровнем госдолга к ВВП Аргентина объявила дефолт? Здесь нужно смотреть на второй макропоказатель — номинальный ВВП. Начиная с 1989 по 1992, номинальный ВВП Аргентины вырос с 76 млрд до 228 млрд. За три года ВВП вырос в три раза!!! Фантастика, правда?

А поскольку долг считается по отношению к номинальному ВВП, то госдолг упал с 120% ВВП в 1989 до 44% в 1990.

Конечно, Украина по росту номинального ВВП не демонстрировала таких фантастических показателей, однако падение госдолга к ВВП имеет те же причины. Очень быстрый рост номинального ВВП при сохранении относительной стабильности внутренней валюты привел к падению доли долга в ВВП.

И здесь мы рассмотрим третий макропоказатель — курс национальной валюты. С 1992 Аргентина установила фиксированный курс песо к доллару на уровне 1 к 1.

Да, у нас плавающий курс. Однако, как при фиксированном, так и при плавающем курсе, на валюту есть спрос и предложение. Просто при фиксированном курсе центробанк активнее вмешивается в работу валютного рынка, чтобы удержать курс на целевом показателе. При плавающем курс определяется рынком. Но в любом случае и там, и там все будет зависеть от потоков капитала.

Если потоки входящего капитала будут превышать потоки исходящего, то понятно, что удерживать фиксированный курс не есть проблемой. А при плавающем курс будет даже укрепляться. Вопрос только в том, что это за капитал?

Как в Аргентине 90-ых, так и в Украине сейчас стабильность национальной валюты обеспечивалась потоками спекулятивных портфельных инвестиций. Причём рост портфельных инвестиций в Аргентине превышал рост прямых инвестиций!!! И в 1998 портфельные инвестиции в Аргентину составляли 93 млрд, а прямые всего 47 млрд. Украина сейчас повторяет динамику Аргентины. Только за этот год в Украину пришло 4 млрд дол портфельных инвестиций и всего 2 млрд дол прямых инвестиций!

Потом в 1997 случился Азиатский кризис. Он повлиял на настроения инвесторов по всему миру и в том числе на портфельных инвесторов в Аргентине. В стране начался отток спекулятивного капитала. Не в силах удерживать курс песо, Аргентина была вынуждена девальвировать национальную валюту до 3 песо за доллар. Безусловно, девальвация повлияла на уровень номинального ВВП. Он упал с 268 млрд до 97 млрд. И уровень госдолга вырос до 150% ВВП Аргентины. А потом дефолт.

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В Украине абсолютно так же. Укрепление нацвалюты обеспечивается потоками спекулятивного капитала. И понятное дело, это отражается на росте ВВП и падении госдолга. Но как только этот спекулятивный капитал решит сбежать из Украины, то это так же повлечёт за собой девальвацию, падение номинального ВВП, рост доли госдолга к ВВП и дефолт.

И последнее. Аргентина так же считается житницей мира. И они так же были уверены, что смогут построить процветающую аграрную сверхдержаву. Вместо этого построили нестабильное государство, которое преследуют дефолты.

госдолг, дефолт, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
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