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Кому должен мир?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Кому должен мир?

Кому должен мир? Наверное, не раз задавились таким вопросом. А ведь действительно. Общий госдолг всех государств достигает 66 трлн дол или 80% глобального ВВП. 50 трлн — это долг развитых государств, причём рекордсмен здесь США с долгом 22 трлн дол. Так кому должны государства?

В первую очередь нужно понимать, что совокупный долг государств это по сути обязательства всех государств вместе взятые. Однако это будет очень однобокая картина, потому как многие государства являются как должниками, так и кредиторами!

С этой целью в мире существует показатель чистой международной инвестиционной позиции. Это разница между внешними финансовыми активами и обязательствами. И здесь получается совершенно другая картина! Часто долг одного государства является активом другого! Долг США это актив Китая. Хотя несмотря на то, что Китай активно развивается, но рекордсменом является Япония. У них чистая международная позиция это 3 трлн дол! У Китая чуть больше 2 трлн! У Германии около 2 трлн. У Швейцарии — 800 млрд дол

Еще, к примеру, есть Парижский клуб кредиторов. Неформальная организация, что объединяет ряд развитых государств. Так вот, на сегодняшний день сумма обязательства остальных стран перед этим клубом составляет 314 млрд дол. Украина тоже есть в списке должников и ее задолженность составляет 4,5 млрд дол! Чтобы вы понимали вес этой организации, то в число их наблюдателей входят МВФ, ВБ, АБР, ОЭСР, ЮНКТАД, ЕБРР, но при этом эти организации не участвуют в принятии решений. Именно по решению этого клуба 1991 все внешние кредиторы Польши списали половину ее долга!

Антирекордсменом по чистой международной инвестиционной позиции является США — почти 10 трлн. Однако, США находится в довольно уникальном положении из-за своей валюты — доллара. Ещё в 1960—ых Шарль де Голль назвал это положение «чрезмерной привилегией». Он назвал это потому, что обладая резервной валютой экономика США никогда не столкнётся с кризисом платежного баланса, поскольку экспорт продаёт в долларе и импорт покупает в долларе! Это положение настолько уникальное, что наличие чистой международной инвестиционной позиции приносило США больше выгоды! Это породило так называемую загадку дохода, когда США по своих активах зарабатывает больше чем тратит на обслуживание долга! Как это происходит? Украина, например, занимает валюту на внешних рынках под 10% годовых, а когда формирует свои резервы, то может их хранить в казначейских облигациях США под 3%. То есть, по сути, мы берём в долг доллар под 10%, и даём кредит США под 3%. США на нас зарабатывает 7% процентного дохода в год!!! На ровном месте!

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И здесь получаются интересные выводы. Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.

госдолг, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
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