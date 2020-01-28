Лондон решил допустить Huawei к запуску британской сети 5G

Великобритания позволит корпорации Huawei участвовать в процессе запуска сети пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Об этом говорится в заявлении правительства, распространенном во вторник в Палате лордов, верхней палате британского парламента.

В нем кабинет министров охарактеризовал Huawei как «высокорискового поставщика», который может быть привлечен к развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны с рядом ограничений.

Так, в частности, компания будет исключена из списка поставщиков «критически важной национальной инфраструктуры». Она будет «подвергнута жестким ограничениям». Например, оборудование Huawei не может быть использовано на секретных объектах, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании «будет ограничен на уровне до 35%».

Как ранее информировала газета The Times, Huawei будет дано разрешение на поставки антенн и других элементов неключевой инфраструктуры 5G. При этом любая инфраструктура, созданная компанией из КНР, должна быть совместима с оборудованием других поставщиков проекта, например шведской Ericsson или финской Nokia, добавляет издание.

Объявление было сделано по итогам состоявшегося заседания британского совета по национальной безопасности, члены которого дали зеленый свет контракту с Huawei.

Это решение должно привести к обострению отношений Великобритании с Соединенными Штатами. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже с похожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.