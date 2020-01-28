Войти
Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по «делу Майдана»
решение
Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по «делу Майдана»
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры
официально
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Лондон решил допустить Huawei к запуску британской сети 5G

62
Лондон решил допустить Huawei к запуску британской сети 5G

Великобритания позволит корпорации Huawei участвовать в процессе запуска сети пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Об этом говорится в заявлении правительства, распространенном во вторник в Палате лордов, верхней палате британского парламента.

В нем кабинет министров охарактеризовал Huawei как «высокорискового поставщика», который может быть привлечен к развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны с рядом ограничений.

Так, в частности, компания будет исключена из списка поставщиков «критически важной национальной инфраструктуры». Она будет «подвергнута жестким ограничениям». Например, оборудование Huawei не может быть использовано на секретных объектах, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании «будет ограничен на уровне до 35%».

Как ранее информировала газета The Times, Huawei будет дано разрешение на поставки антенн и других элементов неключевой инфраструктуры 5G. При этом любая инфраструктура, созданная компанией из КНР, должна быть совместима с оборудованием других поставщиков проекта, например шведской Ericsson или финской Nokia, добавляет издание.

Объявление было сделано по итогам состоявшегося заседания британского совета по национальной безопасности, члены которого дали зеленый свет контракту с Huawei.

Читайте также: Госбюджет 2019 года сведен с дефицитом 78 млрд грн

Это решение должно привести к обострению отношений Великобритании с Соединенными Штатами. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже с похожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.

Великобритания, Huawei, 5G
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 28 января 2020
Понедельник, 27 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016