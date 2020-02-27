Гела Бежуашвили очертил принципы трансформации образования на форуме Level UP Ukraine 2020

21 февраля в Киеве состоялся форум Level UP Ukraine 2020 —мероприятие, позволяющее обществу, власти и бизнесу взаимодействовать и договариваться о партнерстве для достижения общих целей, среди которых реформирование украинской экономики, привлечение инвестиций и переход к инновационному развитию.

В этом году Level UP Ukraine собрал в КВЦ «Парковый» более 600 предпринимателей, представителей власти и международных организаций, а также членов многочисленных бизнес-ассоциаций. Создание системы эффективного сотрудничества между бизнесом, властью и обществом обеспечит долгосрочное развитие и трансформацию национальной экономики.

Генеральным партнером Форума стала Georgian Industrial Group (GIG) — крупнейший промышленный холдинг Грузии, бизнес-интересы которого охватывают сферы от недвижимости до энергетики.

Гела Бежуашвили, независимый директор и член правления GIG, стал участником панельной дискуссии «Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны». В ходе обсуждении возможностей бизнеса содействовать модернизации образовательной системы Бежуашвили поделился опытом создания Европейской школы. Ее особенность — предоставление учащимся не только знаний, но и компетенций — то есть умения использовать знания на практике. В школе оборудованы современные учебные пространства, лаборатории, имеется 3D-принтер. Ученики учатся программировать, а также продвигать собственные продукты с помощью маркетинга.

«Школьное образование — основной фокус любого государства. И наша цель — развить у детей практические навыки, которые пригодятся в работе. Мы вводим в образовании такой метод для старшеклассников, как project based learning (проектно ориентированное образование). В таких проектах, которыми руководят 4 преподавателя одновременно, ученики используют полученные знания на практике», — заявил Бежуашвили.

Бежуашвили считает, что для модернизации образовательной системы необходимо ответить на три ключевых вопроса — чему учить, как учить и кто именно учит. Наиболее сложный из них — кто именно учит.

«Сегодня преподаватели знают предмет, но не знают как его преподавать. У них есть современное цифровое оборудование, но далеко не все знают, как его использовать. Именно поэтому мы разработали 10-летнюю программу цифровой трансформации школы. Мы научим учителей использовать все современные технические средства », - отмечает член правления GIG.

Участие в панельной дискуссии «Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны» также приняли заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Евгений Булах, основатель компании Powercode Владислав Савченко, декан kmbs, первый директор Университета государственной фискальной службы Олег Шевчук и директор Института международных отношений Валерий Копейка.