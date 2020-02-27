В Киеве обсудили принципы создания большего на форуме Level UP Ukraine

21 февраля в Киеве прошел один из самых известных форумов Украины — Level UP Ukraine. C 2016 года мероприятие объединяет единомышленников, которые имеют одну общую цель — создание благоприятного инвестиционного климата в стране, углубление знаний, выработка навыков инновационного подхода к управлению институциональной среды Украины, а также разработка экономически эффективных решений, адаптированных под современные украинские реалии.

Основная тематика Level Up Ukraine 2020 — принципы создания большего. Level Up Ukraine 2020 собрал под одной крышей 600 участников, 30 международных инвесторов и более 30 спикеров. Форум побил все рекорды и стал самым масштабным за годы своего существования. Он состоял из 4 панельных и двух тематических дискуссий, где были затронуты наиболее актуальные темы 2020 года — налоги, инвестиции, инфраструктура рынок земли.

Украинская экономика является недофинансированной и остро нуждается в притоке инвестиций извне и более активном использовании внутреннего инвестиционного ресурса. Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, продемонстрировал конкретные цифры — износ основных фондов превышает отметку в 60%, а потому необходимо от 50 до 100 млрд дол инвестиций в ближайшие годы, чтобы догнать соседние страны. Сумма инвестиций на душу населения составляет менее 1000 долларов, что в несколько раз меньше, чем в соседних странах. Министр видит необходимость в приватизации, запуске рынка земли, реализации программы доступных кредитов, проведении концессионных конкурсах, реформах силового блока для обеспечения роста поступлений инвестиций в Украину.

Своим опытом участии в концессионном конкурсе поделился Давид Бежуашвили, владелец Georgian Industrial Group (GIG). Напомним, что данная компания стала победителем концессионного конкурса по порту «Херсон». Бежуашвили отметил, что концессионный конкурс был проведен максимально прозрачно и выразил благодарность органам власти Украины за содействие в его проведении. Помимо инфраструктуры, GIG заинтересован инвестировать в другие отрасли экономики Украины.

В свою очередь Наталья Ульянова, автор проекта Level Up Ukraine, Вице-президент Ассоциации Налогоплательщиков Украины, а также основатель UNA Partners, отметила, что необходимо более активно использовать концессионные механизмы для модернизации инфраструктуры Украины, а площадка Level Up Ukraine готова оказать содействие реализации подобных проектов.

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины и соорганизатор Форума Григол Катамадзе назвал основные проблемы, сдерживающий рост инвестиций в страну. По мнению Катамадзе, таковыми проблемами являются недостаточный уровень защиты прав собственности и существующая налоговая система. Среди прочего, Катамадзе отметил необходимость заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал, а Ассоциация налогоплательщиков готова оказать законодательным органам власти всю необходимую экспертную помощь.

В ходе Форума был заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Ассоциацией налогоплательщиков Украины и Европейским Экономическим Сенатом. Документом предусмотрено партнерство и взаимопомощь в защите прав и интересов налогоплательщиков в экономической, правовой, социальной и других сферах, а также содействие привлечению внутренних и зарубежных инвестиций в экономику Украины и поддержка нашей страны на пути к реформам. Сопровождать деятельность и защиту прав и интересов налогоплательщиков на национальном и международном уровнях будет совместная Международный экспертно-консультационный Совет.

«Это была инициатива Европейского Экономического Сената, чтобы помогать украинским компаниям вести бизнес в Европе. В Соглашении указано, что ЕЭС будет использовать свои возможности и авторитет для повышения престижа Украины, а также статуса украинского предпринимательства, как честного бизнес-партнера в Европе и европейских институциях. В свою очередь, мы на себя взяли ответственность помогать европейскому бизнесу и потенциальным инвесторам из Европы», — отметил Григол Катамадзе.

Функционирование эффективной системы образования является одним из инструментов усиления позиций государства на международной арене. Инновационная сфера напрямую зависит от качества знаний, которые закладывают фундамент для формирования сильной национальной экономики. При условии существования слабой образовательной системы, государство может попасть в «ловушку бедности», в основе которой лежит отсутствие квалифицированных специалистов, отсутствие роста производительности предприятий и социальных стандартов. Данный вопрос поднимался во время панели «Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны».

Рынок труда нуждается в высококвалифицированных специалистах. Свое видение этого вопроса изложил Евгений Булах — директор по продажам и абонентскому обслуживания компании Vodafone, партнера Level Up 2020. Он подчеркнул необходимость поддержки университетов для активного применения практического аспекта бизнес-сферы с целью быстрой адаптации студентов к современному рынку труда. Сама же компания Vodafone вносит лепту в развитие современных образовательных программ, поддерживая Государственный университет телекоммуникаций.

В завершение форума была проведена нетворкинг-вечеринка, где участники смогли обзавестись контактами для дальнейшего сотрудничества. Level Up Ukraine-2021 обещает быть еще более масштабным мероприятием, которое привлечет участников и спикеров из различных уголков мира.