Как коронавирус изменит бюджет Украины

Перед новым правительством стоит нетривиальная задача: изменить госбюджет так, чтобы хватило средств на повышение пенсий и ликвидацию последствий влияния коронавируса на экономику.

«Из-за карантина и коронавируса родители не пойдут с ребенком в развлекательный центр, тот не получит достаточного дохода, а некоторые его сотрудники на время станут ненужными. В таком случае торговый центр заплатит меньше налогов. Он будет такой не один. В результате бюджет не удастся выполнить по доходам, а Минфину нужно будет думать, как перекрывать эту дыру».

Это короткий ответ эксперта по вопросам финансов группы ICU Михаила Демкива на вопрос «Как коронавирус повлияет на бюджет Украины».

Более конкретный ответ сейчас не может дать никто, но работа над планом действий уже началась. По результатам разговора с представителями правительства, парламента и Счетной палаты можно примерно понять, как власть собирается реагировать на кризисные явления и есть ли у нее «план Б».

Перспективы пересмотра бюджета

Одно из первых заявлений нового премьера Дениса Шмыгаля касалась необходимости пересмотра бюджета.

«Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно — в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников», — заявил он.

На самом деле, просмотр государственной сметы был запланирован и предыдущим правительством. Первые разговоры об этом начались сразу же после принятия бюджета-2020. Тогда позиция Минфина и депутатов сводилась к тому, что принятые осенью 2019 законы ускорят темпы изменений в стране, экономика будет расти быстрее, появятся положительные основания для пересмотра сметы. Однако этого не произошло.

С начала 2020 года бюджет не выполняется. В январе-феврале недобор налогов составил 3,3 млрд. грн, таможенных платежей — почти 15 млрд грн, поэтому особого эффекта от «турборежима» нет.

Еще несколько недель назад на тот момент министр экономики Тимофей Милованов говорил, что МЭРТ обновит макропрогноз, после чего Минфин сможет пересмотреть бюджет. За считанные дни все изменилось. Коронавирус стал для Украины тем «черным лебедем», который скажется на экономике и смете страны. Как именно — точно спрогнозировать никто не может.

«До сих пор Минфин боролся с влиянием низкой инфляции, крепкого курса гривны, более низкой цены на газ, замедления импорта. Бюджет-2020 построен на прогнозе 12% рост импорта, а в январе-феврале мы имели 1,5% падения.

Эти риски сами по себе были сильными, но у нас был план, как эти риски уменьшить или перекрыть », - уверяет экс-министр финансов Оксана Маркарова.

В 2019 году в таких обстоятельствах Минфин придерживал финансирования определенных статей, в том числе проектов регионального развития. Сейчас очевидно, что коронавирус скажется на экспорте, перемещении людей и самочувствии бизнеса. «Текущее состояние дел требует оперативного обновления макропрогноза и внесении изменений в госбюджет», — отметила Маркарова.

У новой команды Минфина другая позиция. Первый заместитель министра финансов Василий Шкураков заверил, что новый министр и его команда видят текущие тенденции.

«Это не кризис — это „челлендж “. Я бы не спешил с просмотром бюджета. Бюджет — это набор данных, который формируется на определенных входных макропоказателях. Каким будет курс доллара? Что будет с импортом? То, что сейчас происходит, — это тренд или ситуативное явление? Нам нужно понять экономические тенденции и после этого решить, пересматривать бюджет или нет, и если просматривать, то как », - заявил Шкураков во время организованного VoxUkraine обсуждения бюджетных трендов.

Сейчас ключевой вопрос для Минфина — продолжение сотрудничества с МВФ.

Недавно Минфин получил от Минэкономики новый макропрогноз, но теперь его нужно дополнительно пересмотреть. «Надеюсь, через неделю мы будем иметь новый прогноз», — сказал Шкураков.

Глава НБУ Яков Смолий также заявил, что в апреле регулятор пересмотрит макропрогноз в связи с распространением коронавируса.

Получается, что сейчас Минфин будет воздерживаться от пересмотра бюджета как в сторону увеличения расходов, так и в сторону уменьшения. Каждый из этих сценариев для власти политически и фискально рискованный.

Сценарий первый. Пересмотр бюджета и увеличение социальных расходов

Это политически привлекательный сценарий. Повышение пенсий и других социальных выплат однозначно понравится электорату.

По мнению Демкива, путем увеличения расходов можно стимулировать спрос и минимизировать недобор налогов. Кроме того, это позволит снизить напряжение, которое возникло из-за отсутствия ожидаемой индексации пенсий.

Согласно утвержденным в 2017 году правилам пенсионной реформы, ежегодно пенсии должны автоматически повышаться с учетом показателя инфляции и средней зарплаты за три предыдущих года. Закон не прописывает дату проведения индексации, но раньше она стартовала с марта. В обществе сформировались ожидания, которые в 2020 году правительство не оправдало. В марте индексация не началась. Возможно, она будет в сентябре.

Почему так? В сопроводительных документах к проекту сметы 2020, опубликованных на сайте парламента, говорится, что средства на индексацию в бюджете заложены.

Прогнозные расходы государственного бюджета в 2020 году на пенсионное обеспечение определены с учетом индекса инфляции, прогнозного объема ЕСВ и размера прожиточного минимума. Также в финплане учтены расходы на завершение в 2020 году поэтапной выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим и на проведение индексации пенсий в 2020-2022 годах. Однако на самом деле ресурсов нет и профинансировать дополнительное повышение пенсий бюджет не может.

То же касается и остальных депутатских предложений по расширению социальных расходов. По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, много рисков для бюджета связано с деятельностью парламента.

«Мы заложили 4,4 млрд. грн от азартных игр, а у нас до сих пор нет соответствующего закона. Некоторые законодательные акты могут разбалансировать бюджет», — утверждает он.

К примеру, законопроект о реализации права на пенсию (№ 2083-д) требует 115 млрд грн, о социальном обеспечении военнослужащих (№ 3243) — 33 млрд грн, о научной и научно-технической деятельности (№ 0898) — 19 млрд грн. Таких законопроектив много.

«При отсутствии в бюджете средств появление таких инициатив — это популизм», — утверждает глава Счетной палаты.

Сценарий второй. Пересмотр бюджета с сокращением расходов

Этот сценарий политически невыгоден, хотя в кризисных условиях секвестр адаптирует бюджет к экономическим реалиям.

Секвестр может затронуть различные программы поддержки, капитальные расходы, возможно, некоторые социальные расходы. Однако эти виды расходов максимально чувствительны для народных избранников и идти на их урезание они не готовы.

«Мы принимали максимально взвешенный бюджет, ориентированный на экономическое развитие. Сейчас мы имеем значительные проблемы с выполнением доходной части, но очень не хотели бы сокращать расходы», — отмечает руководитель подкомитета по вопросам расходов парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

По ее мнению, гривневая и валютная ликвидность в стране, золотовалютные резервы позволяют говорить о том, что ставить вопрос секвестра еще рано. «Мы не видим в этом крайней необходимости», — отмечает депутат.

Сейчас работа парламента фактически заблокирована из-за рассмотрения закона о земельной реформе. Забуранная надеется, что через неделю документ примут и перейдут к вопросам бюджета.

Несмотря на неопределенность ситуации, Минфин решил взять паузу и пойти третьим путем: отложить принятие решений.

По информации источников издания, есть курс на то, чтобы за неделю-две выйти на согласованную версию так называемого антиколомойского законопроекта, который позволит договориться с МВФ о продолжении программы финансирования.

Что будет дальше — зависит от того, как эти планы будут реализованы.

Источник