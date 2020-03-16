Bloomberg прогнозирует падение турецкой лиры и российского рубля

Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает Bloomberg.
Расчеты аналитиков агентства показывают, что в наиболее уязвимом положении находятся валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками. Валюты этих стран уже сильно потеряли в цене, однако существует угроза продолжения падения. На курсе же российского рубля негативно сказывается в первую очередь падение мировых цен на нефть.
«Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопускания, есть возможность, что большие потери еще впереди», — отмечает Bloomberg.
Наихудшие перспективы, по оценке аналитиков, у турецкой лиры, по отношению к ней доллар может подорожать на 39%. Однако Bloomberg отмечает, что власти Турции сдерживают падение лиры (с января 2020 года курс доллара к ней повысился только на 6,7%), а потому и в будущем оно может оказаться меньше расчетного.
На втором месте в списке потенциально уязвимых валют оказался российский рубль, за последние недели курс доллара к нему вырос на 18%, но может прибавить еще 29,5%. Bloomberg не указывает будущего курса, но если отсчитывать от нынешнего, составляющего около 75 руб. за доллар, то он подорожает примерно до 97 руб.
В список валют, по отношению к которым доллар может вырасти еще на 10% и более, Bloomberg включил также:
колумбийский песо — 23,1%;
рэнд ЮАР — 22,4%;
чилийский песо — 17,8%;
южнокорейскую вону — 17,7%;
мексиканский песо — 16,1%;
бразильский реал — 16,1%;
польский злотый — 11,8%
С начала января 2020 года биржевой курс доллара к рублю вырос примерно на 20% — с 62 руб. 3 января до 74–75 руб.
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