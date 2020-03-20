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Вирусная целесообразность убедительнее любой революционной

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
92
Вирусная целесообразность убедительнее любой революционной

Ладно еще, в Офисе Президента до сих пор не знают страны и собирают бизнес по списку из публичных деловых изданий.

Но те, кто на земле, — что, не знают, сколько в Украине «колядников», «регуляторов границы», «контрафактников», «растаможенников», «рейдеров» и «отжимал», «лесников» и «янтарных баронов», и пр. ? Где завершенные дела с конфискацией имущества (в т.ч. финансовых средств)? Где по-региональные списки «смотрящих», «курящих» и «стригущих»? Или о них тоже никто не знает?

Национальный анти-коррупционный и анти-криминальный рейд с процедурой ускоренной конфискации украденного, незадекларированного, необъяснимого по происхождению, — и направление по целевому назначению на систему здравоохранения и на преодоление пандемии. Вот когда должны быть вместе НАЗК, НАБУ, ДБР, ГПУ, МВД и СБУ (надеюсь, никому не нужно расшифровывать аббревиатуру?).

12 миллиардов гривен нужно от бизнеса в Фонд для помощи в проведении анти-эпидемических мероприятий? При тени в 50% экономики, господстве в каждом районе новых «феодалов» с командами отжимал, при практически легализованном списке теневых олигархических и криминальных авторитетов, — то хорошо организованный и грамотный подход даст 12 миллиардов у.е. И не пикнут. Как не пикнули в Крыму в бандитские 1990-е, когда у власти хватило мужества, кадров и профессионализма «выбросить за борт» полуострова все «башмаки» с «сейлемами».

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Сейчас, когда мы еще только в преддверии правды о пандемии, власть может и должна использовать шанс. Потому что именно сейчас протест и проплаченные майданы бессмысленны, — Пандемия.

P.S. А пропустите шанс, — эти же, отлежавшись и подлечившись, бросят свои теневые капиталы на новые майданы, «фронты», «комитеты спасения», на организацию досрочных выборов со «своими» в списках, и на закупку булыжников против несостоявшихся «слуг». И уже скоро, не дожидаясь осенних холодов.

коррупция, Андрей Ермолаев, коронавирус
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Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Вирусная целесообразность убедительнее любой революционной

Ладно еще, в Офисе Президента до сих пор не знают страны и собирают бизнес по списку из публичных деловых изданий. Но те, кто на земле, - что, не знают, сколько в Украине «колядников», «регуляторов границы», «контрафактников», «растаможенников», «рейдеров» и «отжимал», «лесников» и «янтарных баронов», и пр. ? Где завершенные дела с конфискацией имущества (в т.ч. финансовых средств)? Где по-региональные списки «смотрящих», «курящих» и «стригущих»? Или о них тоже никто не знает?
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