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Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
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Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

По итогам апреля 2020 падение промышленного производства составило 16,7% к апрелю прошлого года. Среди стран Восточной Европы, которые уже обнародовали данные за апрель, это пока самый низкий показатель: в Беларуси промышленное производство в апреле сократилось на 7%, в России — на 6,6%, а в Казахстане зафиксирован рост на 6,2%.

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине — продолжается уже седьмой месяц подряд.

Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года, и был спровоцирован неадекватно жесткой монетарной политикой.

Сокращение и примитивизация промышленного производства приобрели такие масштабы, что в мае вызвали необходимость снижения производства энергогенерирующих компаний. Примечательным является то, что темпы падения объемов производства машиностроения, как и инвестиций в эту отрасль, являются одними из самых низких.

Политика монетарного регулирования, которая проводилась НБУ в течение последних 2-х лет, породила многочисленные проблемы и дисбалансы в реальном секторе экономики, среди которых — декредитирование, демонетизация, детехнологизация, безработица, трудовая миграция.

Экзальтированное желание Правления НБУ достичь целевой инфляции даже ценой сознательного торможения экономического роста создало рекордно жесткие монетарные условия для реальных производителей как по каналу процентной ставки, так и по каналу обменного курса. Дороговизна кредитных ресурсов в условиях отсутствия фондового рынка критически ограничила возможности развития производства, а нынешний кризис еще и дополнительно ограничил спрос, в частности на промышленную продукцию.

Номинальная ставка кредитования промышленности даже после снижения учетной ставки НБУ составляет 16% годовых, а если учесть тот факт, что в промышленности продолжается падение цен (в годовом измерении на 5,6% за 4 месяца текущего года), то получаем, что реальная ставка по новыми кредитами для промышленных предприятий превышает 20% годовых. В то время как, например, в Грузии номинальная ставка по новым кредитам промышленности составляет 11,5% (при инфляции в 6,9%), в Беларуси — 11% (при инфляции 5,4%) и т.д.

Приоритеты банковской деятельности естественно отмежевались от ненадежного и громоздкого кредитования реальной экономики и сосредоточились на вложении средств в низкорисковые и высокодоходные долговые ценные бумаги государства, или же просто в депозитные сертификаты НБУ.

Действительно, слова президента Украины В. Зеленского о том, что «Индустриальная слава Украины становится воспоминаниями и мы рискуем, что о нашем промышленный потенциал скоро будут говорить: Это было давно и неправда» — уже становятся пророческими.

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В нынешних условиях нужна активная и даже агрессивная политика центрального банка, направленная на поддержку экономического роста. Несмотря на современный мировой опыт как развитых стран, так и развивающихся стран, для Украины сейчас актуальны такие изменения в дизайне монетарной политики:

— снижение ключевой процентной ставки центрального банка;
— расширение числа целевых показателей деятельности центрального банка за счет индикаторов экономического роста, кредитования, занятости и т.д.;
— развитие инструментов долгосрочного рефинансирования инвестиционных проектов по льготным ставкам;
— смягчение регулятивных требований к оценке кредитных рисков по активным операциям банков.

промпроизводство, Богдан Данилишин
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Понедельник, 25 мая 2020
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
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