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Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

О вариантах развития отношений США vs Россия в аспекте исхода президентских выборов 3 ноября.

Итак:

1. В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ — геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента — Китая. Для демократов — и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.

2. Россия воспринимается в США как стратегически слабеющий и увядающий противник, геополитическое поражение которого — вопрос времени. Причины — состояние российской экономики, отсутствие у РФ большого числа сколь-нибудь сильных союзников и нарастающая асимметрия в пользу Китая, который если будет помогать России, то эта помощь ей очень дорого обойдется и скорее ослабит РФ (т.е. Китай будет развиваться за счет России). А если Россия под тяжестью проблем откажется от нынешней политики, то вести с ней стратегический диалог помимо вопросов предотвращения ядерной войны и избирательного взаимодействия там, где это выгодно США, будет бессмысленно — зачем диалог, если можно диктовать с позиции силы. Отсутствие экономической взаимозависимости и российского лобби в США делают конфронтацию с Москвой весьма малозатратной. А если еще и экспроприировать активы (как с Дерипаской), так и вовсе выгодной.

3. Использование российского фактора как инструмента внутриполитической борьбы в США — это надолго. Вне зависимости от исхода выборов в США наверняка будет новая череда расследований о российском вмешательстве — с новыми санкциями. Россия останется «токсичной» для любой американской администрации. В пользу продолжения конфронтации свидетельствует беспрецедентная поляризация американской политической элиты. Она будет заставлять и далее использовать Россию во внутриполитической борьбе.

Тем не менее, победа того или иного кандидата придаст дальнейшему развитию российско-американской конфронтации различные нюансы.

В случае победы Трампа характер отношений принципиально не изменится: Вашингтон и далее будет сочетать жесткое сдерживание России в Европе и на постсоветском пространстве с попытками убедить ее в том, что настоящую угрозу для нее представляет Китай. При этом, демократы, которые, скорее всего, укрепят свои позиции в Конгрессе, будут с еще большим усердием обвинять Трампа в нежелании давать России должный отпор, а Россию — в новом вмешательстве в американские выборы на стороне Трампа. Начнутся новые расследования, за которыми последуют новые санкции, а любые попытки диалога с Россией будут выставляться как предательство. Поэтому Трамп сто раз подумает, прежде чем предпринимать эти попытки. Т.е., вероятно, не будет их предпринимать.

В случае победы Байдена:

— заметно вырастет идеологизация политики США в отношении России — критика по вопросам демократии и прав человека, поддержка оппозиции и то, что в Москве наверняка назовут политикой, нацеленной на смену режима;

— ужесточится риторика в отношении России и наверняка будет инициирована новая серия антироссийских санкций в качестве «наказания» за избрание Трампа в 2016 году (согласно демократическому нарративу, оно произошло из-за вмешательства Москвы) и попытки помочь ему в 2020 году. Отсутствие доказательств никого волновать не будет. А уж если их найдут, то...

— усилится поддержка Украины и политика сдерживания России на постсоветском пространстве в целом. Заявления штаба Байдена о том, что именно политика Москвы поспособствовала нынешней войне в Нагорном Карабахе —тому подтверждение;

— улучшение в результате победы Байдена трансатлантических отношений уменьшит пространство для маневра политики России в отношении стран Западной Европы и, в частности, снизит их мотивацию стремиться к более конструктивному взаимодействию с Москвой.

выборы в США, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
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