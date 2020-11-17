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Кипрский иерарх издал книгу об украинском церковном вопросе

Николай Васильковский
Николай Васильковский
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Кипрский иерарх издал книгу об украинском церковном вопросе

Центром исследований Киккского монастыря (Кипрская Православная Церковь) опубликован труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам» (Никосия 2020, 233 с.).

Митрополит Никифор, один из наиболее уважаемых иерархов Кипрской Церкви, видит свою главную цель в сохранении единства Православия, и с первой страницы ему посвящает свой труд: «Единству Православия — в знак признательности и с благоговением посвящается».

Он особо подчёркивает, что в работе над столь острым для Церкви вопросом руководствовался архиерейской совестью и сознанием долга, стремился сохранить беспристрастность исследователя: «Это простое и смиренное, лишённое честолюбия исследование не видит иной для себя чести, кроме как представить — без умолчаний и тайных умыслов — православным верующим, живущим в тени и сени сокрушительного для Православия раскола, те исходные элементы украинского церковного вопроса, которые им необходимы, чтобы составить себе полное и правильное представление, согласно священно-каноническому Преданию Православной Церкви — и руководствоваться им в своих дальнейших действиях... Его цель — не приукрашивать или драматизировать, но подать правду беспристрастно, т.е. без предрассудков, симпатий или антипатий. Я пишу, по слову божественного апостола, искренно, как от Бога, пред Богом (2 Кор. 2:17). В смиренном усилии раскрыть данный вопрос, насколько это необходимо, мы будем руководствоваться священными канонами Вселенских Соборов, Поместных Соборов, имеющих вселенский авторитет, канонами богоносных Отцов и соответствующей общей и специальной библиографией по данной тематике. А когда понадобится, обратимся и к Слову Божию, сокрытому, подобно сокровищу, в Священном Писании Ветхого и Нового Завета».

Митрополит Киккский сознаёт, что публикация книги может стать опасной для него: навлечь гнев сильных мира сего, вызвать крайнее раздражение со стороны «националистов и других извратителей истины», послужить поводом к пристрастной критике и даже клевете на него — но выражает готовность принять угрозы и поношения с мужеством и благодарностью Богу. Он твёрдо уверен, что «триумф зла имеет временную природу».

Основная содержательная часть книги включает в себя следующие главы:

— «К церковной юрисдикции какого Патриархата принадлежит Украина?»

— «Кто обладает правом предоставления автокефалии, и при каких предпосылках?»

— «Имеет или нет Вселенский Патриархат Константинополя каноническое право принимать апелляционные ходатайства вне своих границ?»

— «Разрыв церковного общения между Православными Церквами»

— «Кто является Главой Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви»

— «Традиция Расширенного Синода Эндимусы Константинополя»

— «Соборное и иерархическое устроение Православной Кафолической Церкви».

Избегая политизации вопроса и исходя из одних только исторических и богословско-канонических аргументов, автор исследует все ключевые аспекты возможного решения украинского церковного вопроса: юрисдикционную принадлежность канонической территории Украины, порядок предоставления автокефалии, рассмотрение апелляций в Православной Церкви, канонические основания к расторжению евхаристического общения, проблему первенства в Церкви и границ полномочий Константинопольского Патриарха.

В своей работе митрополит Никифор приходит к выводам, что:

— Украинская Православная Церковь составляет каноническую территорию Московского Патриархата, а попытка Константинопольского Патриархата отозвать своё решение 1686 г. о передаче Киевской митрополии является антиканонической и не имеющей силы;

— предоставление автокефалии представителям украинского раскола противоречит канонам и церковной практике;

— принятие апелляций от изверженных из сана и анафематствованных лиц без их покаяния противоречит канонам; равным образом антиканонической является претензия Константинопольского Патриархата на принятие апелляций из других Поместных Церквей;

— предоставление автокефалии украинскому расколу не «вернуло украинский народ в каноническое русло», как это утверждает Константинопольский Патриарх, а напротив, повлекло за собой «катастрофическое разделение Украинской Церкви и болезненный раскол ее христоименитой полноты», а также угрожает расколом мировому Православию;

— одностороннее предоставление автокефалии пошатнуло авторитет Константинопольского Патриархата как центра координации мирового Православия;

— разрыв евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом со стороны Московского Патриархата обоснован канонически;

— новая претензия Константинополя на «первенство без равных» подменяет первенство служения первенством власти и подрывает соборность Церкви;

— новый догмат о том, будто бы Патриарх Константинопольский является Главой Церкви, противоречит православной догматике, экклесиологии и каноническому праву;

— узурпация власти Патриархом Варфоломеем на канонической территории Украины противоречит духу Критского Собора;

— долг грекоязычных Поместных Церквей — поддержать канонические права Русской Церкви; поддержка решений Константинопольского Патриархата из соображений греческого патриотизма будет проявлением ереси этнофилетизма, осуждённой Константинопольским Собором в 1872 г.

Полный текст выводов книги в русском переводе размещен здесь.

Книга написана доступным языком, хорошо и убедительно структурирована, снабжена именными указателями и необходимым техническим аппаратом.

Альтернативные ссылки на книгу: 

Здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

УПЦ, Кипрская православная церковь
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Вторник, 17 ноября 2020
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Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Кипрский иерарх издал книгу об украинском церковном вопросе

Центром исследований Киккского монастыря (Кипрская Православная Церковь) опубликован труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». Митрополит Никифор, один из наиболее уважаемых иерархов Кипрской Церкви, видит свою главную цель в сохранении единства православия.
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