Синод Кипрской православной церкви признал ПЦУ

Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию Православной церкви Украины (ПЦУ), это следует из заявления синода.
«Священный синод Кипрской церкви на заседании 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви Украины от имени архиепископа Кипра Хризостомом, и решил не идти наперекор решению предстоятеля», — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Кипрской церкви.
В то же время, отмечается в нем, «Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви».
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