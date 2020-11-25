Синод Кипрской православной церкви признал ПЦУ

Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию Православной церкви Украины (ПЦУ), это следует из заявления синода.

«Священный синод Кипрской церкви на заседании 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви Украины от имени архиепископа Кипра Хризостомом, и решил не идти наперекор решению предстоятеля», — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Кипрской церкви.

В то же время, отмечается в нем, «Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви».