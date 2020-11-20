Что ждет Молдову при президенте Санду

Молдавская политика всегда была делом запутанным — в ней часто случаются неожиданные повороты, способные удивить даже самых искушенных наблюдателей. В 2019 году мало кто предсказывал, что молдавского олигарха Владимира Плахотнюка ждет политический крах, а несовместимые друг с другом политические силы образуют правящую коалицию.

В этом смысле президентские выборы, состоявшиеся 15 ноября, не стали исключением. Как и четыре года назад, сейчас в предвыборной гонке сошлись ветеран клановой политики Игорь Додон и сторонница реформ Майя Санду. Все опросы предрекали победу Додону, но в первом туре Санду опередила его на 3,5%. А во втором вместо ожидавшейся острой борьбы Санду выиграла с преимуществом 15,5% голосов. Неожиданная победа Санду и разгромное поражение Додона заслуживают подробного разбора.

Успех Санду

Санду удалось победить, да еще и с таким большим отрывом, по нескольким причинам.

Во-первых, опыт. На выборах 2016 года Санду только начала свой путь из успешных технократов в политики национального масштаба. Додон тоже когда-то вышел из рядов технократов, но намного раньше и к тому времени уже успел освоиться в политических играх. Санду выступала как менеджер проектов, Додон — как подкованный популист. Санду держалась подальше от дискредитированных политиков; Додон был менее разборчив в выборе союзников, когда речь шла о его политических амбициях.

Однако со временем Санду научилась и выступать, и пробивать себе путь в политике без ущерба для репутации. В 2019 году она вступила в тактическую коалицию с Додоном, чтобы вывести из игры Владимира Плахотнюка, чье влияние на молдавскую политику приобрело угрожающие масштабы. В то же время на посту премьера она не цеплялась за власть и продолжала настаивать на проведении антикоррупционных реформ. Додону они были не по нутру, и через пять месяцев он решил расторгнуть союз. Пусть и не без потерь, но к жесткой предвыборной кампании Санду подошла в лучшей форме, чем в 2016 году.

Вторая причина — это партийная поддержка. В 2016 году созданная Санду партия «Действие и солидарность» только появилась, у нее было мало местных отделений и не хватало финансирования, а сторонникам приходилось работать под давлением властей. Додона, наоборот, поддерживала мощная политическая машина Партии социалистов Республики Молдова, которая поглотила местные структуры бывшей Коммунистической партии Молдовы.

Однако к 2020 году партия Санду превратилась в настоящую политическую силу: ее представители вошли в состав местных советов (по итогам местных выборов 2019 года) и заняли должности мэров в ряде городов, а сеть отделений охватила всю страну. С точки зрения инфраструктуры и ресурсов «Действие и солидарность» по-прежнему сильно уступала социалистам, но по сравнению с 2016 годом Санду могла положиться на куда лучше организованную поддержку на местах.

Третья причина — это восприятие. За последние четыре года образ обоих кандидатов претерпел существенные изменения. К неподкупной честности (очень редкое качество на постсоветском пространстве) Санду добавила авторитет государственного деятеля, который имеет опыт управления страной и может представлять ее на международной арене. Кроме того, она сумела вновь дать молдавскому обществу надежду — нелегкая задача в стране, где люди постоянно разочаровываются в политическом классе.

Тем временем репутация Додона значительно ухудшилась. Он слишком часто ездил в Россию, из-за чего выглядел для многих марионеткой в руках Москвы. Явная (а также скрытая, разоблаченная позднее в СМИ) поддержка со стороны России сыграла против него. Повредил Додону и неформальный союз с Плахотнюком. Видеоролик, где он получает пластиковый пакет якобы с деньгами от олигарха, разошелся в соцсетях и стал предметом многочисленных шуток.

За президентом закрепилось прозвище Кулёк, которое, возможно, станет словом года в Молдавии. Для репутации и рейтинга Додона это имело катастрофические последствия. Наконец, ему нечего было предъявить после четырех лет президентства — только проваленную борьбу с пандемией и надвигающийся экономический кризис.

Сыграла в пользу Санду и конкуренция в лагере популистов. В 2016 году Игорь Додон был главным популистом на пророссийском фланге, но ситуация резко изменилась с возвращением из Москвы Ренато Усатого, лидера «Нашей партии» (не допущенной к парламентским выборам 2014 года). Усатый выступает и по-русски, и по-румынски, прекрасно находит общий язык с аудиторией и популистски напирает на тему борьбы с коррупцией.

Все это позволило ему перетянуть на свою сторону значительную часть избирателей Додона. В первом туре Усатый получил 16,9% голосов, а среди тех, кто голосовал за рубежом, он занял первое место в России (традиционная вотчина Додона) и второе место в Европе. Отчасти этим был обусловлен невысокий результат Додона в первом туре.

Между первым и вторым туром Усатый продолжил нападать на Додона в соцсетях и в конце концов призвал своих сторонников голосовать против него. Часть сторонников Усатого прислушалась к его призывам, что способствовало победе Санду.

Наконец, возможно, самая важная причина из всех — это диаспора. Живущие за рубежом молдаване в основном голосуют за проевропейские партии и политиков. С каждым разом диаспора все активнее участвует в выборах. В 2016 году в первом туре это было 67 тысяч голосов, а во втором — уже 139 тысяч. Так что на нынешних выборах рост числа голосующих за границей не стал неожиданностью.

В первом туре их число достигло 149 тысяч. Додон не смог скрыть своего раздражения из-за активности диаспоры: между двумя турами он назвал молдаван, живущих и работающих за границей, параллельными избирателями, которые по своим предпочтениям и целям резко отличаются от тех, кто живет в Молдавии. Его слова вызвали возмущение диаспоры — в 2019 году денежные переводы мигрантов обеспечили 16% молдавского ВВП; иными словами, диаспора является крупнейшим «зарубежным инвестором» в Молдову.

Возмущенные словами Додона молдаване из диаспоры массово пришли на участки и проголосовали за Санду. Из 262 тысяч человек, проголосовавших во втором туре за границей, 92% были за нее. Рекордное участие диаспоры в выборах перевесило эффект от организованного голосования 31 тысячи молдавских граждан из Приднестровья, которые в основном голосовали за Додона. Молдавская диаспора превратилась в силу, с которой необходимо считаться: ее голоса составили 16% от общего числа избирателей, пришедших на эти выборы.

Президент Санду

После того как Плахотнюк бежал из страны, Додон прибрал власть к рукам, переориентируя на себя патрональную систему, выстроенную олигархом. Итоги нынешних выборов уничтожили одну из ее опор. Можно предположить, что, став президентом, Санду будет пытаться разрушить и остальные.

Молдова — полупарламентская республика. Президент здесь обладает ограниченными, но отнюдь не символическими полномочиями. Например, по Конституции глава государства координирует работу спецслужб и возглавляет Высший совет безопасности. Вполне возможно, что Санду объявит коррупцию угрозой национальной безопасности и попытается использовать свои полномочия, чтобы активизировать работу антикоррупционных институтов.

Глава государства также назначает судей, так что избранный президент, скорее всего, будет блокировать назначение лиц, подозреваемых в коррупции или несоответствующих этическим нормам. При Додоне такого не было.

Кроме того, президент назначает премьер-министра. На основании вердикта Конституционного суда от 2013 года Санду может отклонить кандидата, предложенного парламентскими фракциями, по тем же причинам, что и в случае с судьями. И это лишь несколько примеров, как Санду может воспользоваться своими полномочиями для разрушения патрональной системы.

Итоги народного волеизъявления обеспечивают новому президенту высокий уровень легитимности. Скорее всего, Санду будет представлять свою позицию по ключевым для молдавского общества вопросам в выступлениях перед парламентом. В сегодняшних условиях она может призвать к более эффективной борьбе с пандемией. С учетом опыта работы в молдавских и международных экономических структурах Санду, скорее всего, будет чаще высказываться на темы социально-экономического развития. А для оказания давления на оставшуюся со времен Додона правящую коалицию, которая не настроена на реформы, у Санду есть право законодательной инициативы.

Предвыборная кампания обострила поляризацию молдавского общества, и Санду, вероятно, попытается преодолеть этот раскол. Стремясь развеять опасения русскоязычного меньшинства, она начала выступать по-русски в ходе предвыборной кампании, а сразу после победы поблагодарила граждан за поддержку и на румынском, и на русском языке. На посту президента она может и дальше использовать в выступлениях оба языка, чтобы консолидировать молдавское общество для решения проблем, которые затрагивают всех граждан вне зависимости от их этнической принадлежности или языка.

Президент также имеет немалые полномочия во внешней политике. Для Санду приоритетом станет возобновление диалога на высшем уровне с двумя соседями (Украиной и Румынией) и взаимодействие с ЕС. За четыре года президентства Додон ни разу не посетил ни Киев, ни Бухарест, а отношения с Брюсселем были отодвинуты на задний план. Соседи, в свою очередь, игнорировали Додона, который то делал опрометчивые заявления о территориальной целостности Украины, то подвергал словесным нападкам Румынию. Сотрудничество с ЕС было ограниченным из-за сопротивления Додона реформам.

При новом президенте эта ситуация изменится. Для Кишинева это непозволительная роскошь — держать замороженным диалог с Румынией, крупнейшим торговым партнером (на Румынию приходится 25% молдавского экспорта по сравнению с 9% на Россию) и страной, играющей ключевую роль в области энергетической безопасности. Украина важна для Молдавии во внешней торговле, экологической безопасности и в вопросе приднестровского урегулирования. ЕС был и останется в ближайшие годы главным экспортным рынком для Молдовы и партнером, содействующим ее развитию в самых разных областях, особенно в условиях пандемии, экономические последствия которой все сильнее ощущаются в стране.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, Брюссель, Бухарест и Киев станут первыми столицами, которые посетит новый президент. Санду может улучшить атмосферу в отношениях, наладить связи и заключить новые соглашения, но, если эти усилия не будут поддержаны на уровне правительства и парламента, президентская дипломатия даст мало ощутимых результатов. Соответственно, приоритетом для Санду становится выстраивание функционального большинства в парламенте, которое позволит сформировать правительство реформаторов. А нынешний расклад сил в парламенте проведению реформ не способствует.

Досрочные выборы

Сейчас в Молдове вроде бы все согласны, что у действующего парламента очень низкая легитимность и необходимы его досрочные выборы. Однако это согласие между политическими партиями существует только на словах. А на деле многие из нынешних парламентских партий не заинтересованы в досрочных выборах, потому что почти наверняка получат меньше мест, чем сейчас, или вообще не пройдут в новый созыв.

Из партий, имеющих шансы попасть в новый состав парламента, за досрочное голосование реально выступают только две: «Действие и солидарность» Санду и «Наша партия» Усатого. Обе провели успешные президентские кампании, и популярность их лидеров растет. Разумеется, и та и другая хотели бы конвертировать успех в дополнительные места в парламенте.

Особенно это касается «Нашей партии», у которой сейчас вообще нет депутатов. Добиться досрочных выборов она может только за счет мощного общественного давления и поиска политических союзников в парламенте. Так что от Усатого можно ожидать новых и бурных публичных кампаний с нападками на те партии, которые сопротивляются роспуску старого созыва, — в первую очередь социалистов.

Возможно, Усатый также попытается наладить контакты с «Действием и солидарностью», чтобы подтолкнуть их к более агрессивным шагам. Партия Санду тоже заинтересована в досрочных выборах, но, судя по всему, будет вести себя осторожнее, поскольку понимает, что в разгар пандемии и экономического кризиса от парламента могут потребоваться срочные решения, которые будет трудно принять, если начнется избирательная кампания.

Социалисты, в свою очередь, будут сопротивляться. Понимая, что он вполне может проиграть выборы, Додон между двумя турами, похоже, создал новое, но шаткое большинство в парламенте с партией «Шор» (ее основал беглый олигарх Илан Шор, замешанный в банковских махинациях в Молдавии) и несколькими «политическими туристами» из тех, что по-прежнему лояльны Плахотнюку.

Социалисты лишились поста президента, но времени на восстановление и у них нет. Поэтому партия пытается перегруппироваться, чтобы удержать контроль над парламентом и правительством и не допустить досрочных выборов в самый неудобный для себя момент. Социалисты готовятся к долгому политическому и юридическому противостоянию с новым президентом.

Сейчас сколоченное социалистами большинство может попытаться лишить Санду некоторых полномочий (например, отменить поправки от 2019 года, которые дают президенту право координировать работу спецслужб). Также социалисты могут саботировать инициативы нового президента, заваливая Конституционный суд исками на предмет их соответствия Основному закону страны.

Не исключено, что социалисты попробуют ограничить возможности диаспоры участвовать в голосовании. Все это могло бы сработать в обычные времена, но в условиях пандемии и надвигающегося экономического кризиса это может только усилить неприязнь общества к социалистам. Не говоря уже о том, что нападки на диаспору ни к чему хорошему не приведут.

Вне зависимости от того, каким будет правительство, Молдове, чтобы пережить эту зиму, потребуется финансовая поддержка из-за рубежа. Кредит может предоставить Россия, но ей надо будет определиться: стоит ли и дальше поддерживать тонущий корабль социалистов, или настало время переориентироваться на другой политический проект.

МВФ или ЕС могут предоставить финансовую поддержку, но только при условии проведения реформ. Однако собранное социалистами парламентское большинство — это про политическое выживание, а не про реформы. Даже если реформаторские предложения вдруг поддержат сами социалисты, то два других участника коалиции («Шор» и Плахотнюк) могут в любой момент из нее выйти.

Ситуация становится еще более запутанной, если учесть, что вторая, не столь многочисленная группа депутатов, лояльных Плахотнюку, продолжит публично критиковать правительство социалистов. С точки зрения олигарха, чем слабее социалисты, тем более они сговорчивые.

Усугубить положение социалистов может и сам уходящий президент. Если Додон вновь возглавит партию, его репутация «Кулька» может потянуть вниз рейтинги всего проекта. Додон сейчас уже не тот успешный политик, который своей популярностью вытягивал наверх остальных однопартийцев. Теперь он политически токсичный актив. Если социалисты не обновят руководство, партию может ждать раскол и потеря популярности.

Скорее всего, досрочных выборов Молдове не избежать. С каждым днем общественное давление будет расти, и вопрос заключается не столько в том, будут ли досрочные выборы, сколько в том, когда именно они состоятся. Социалисты будут тянуть время, пытаясь подгадать более удобный момент для голосования. Но такой момент может и не наступить — социалисты вполне могут потерять контроль над ситуацией. Сегодня трудно сказать, когда состоятся досрочные выборы и какой будет новая конфигурация власти. Но в одном можно быть уверенным — молдавская политика и дальше останется делом, крайне запутанным и непредсказуемым.

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