Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

Я много писал о желательности выпуска Евросоюзом бессрочных («вечных») облигаций. Но сегодня я предлагаю иное: выпускать их следует отдельным странам, входящим в ЕС.

Сегодня ЕС не может выпускать вечные облигации, потому что входящие в него страны слишком разобщены. Польша и Венгрия наложили вето на очередной бюджет ЕС и на фонд восстановления экономики после Covid-19, а так называемая «Пятёрка бережливых» (Австрия, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция) больше заинтересованы экономить деньги, чем тратить их на общее благо.

Инвесторы купят вечные облигации лишь у таких эмитентов, которые, по их мнению, будут продолжать существовать в обозримом будущем. Так было в Британии в XVIII веке (когда она выпустила «консоли») и в Америке в XIX веке (когда она консолидировала долги отдельных штатов). К сожалению, сегодня этого нельзя сказать о ЕС. ЕС находится в очень затруднительной ситуации.

Начавшаяся вторая волна Covid-19 грозит нанести даже больше урона, чем первая. Но страны ЕС потратили почти все свои финансовые ресурсы на борьбу с первой волной. На оказание медицинской помощи и реанимацию экономики потребуется намного больше, чем те 1,8 трлн евро ($2,2 трлн), которые имеются в новом бюджете и в фонде восстановления, получившем название «Следующее поколение ЕС». Так или иначе, доступ даже к этим ресурсам откладывается из-за вето Венгрии и Польши.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озабочен тем, что выдвинутое Европой новое бюджетное условие — соблюдать принципы верховенства закона — создаст практические ограничения для его личной и политической коррупции. Он обеспокоен этим настолько, что даже утащил за собой на дно Польшу, заключив с ней обязывающее соглашение о сотрудничестве. Но как выясняется, существует простой способ преодолеть их вето: применить так называемую процедуру «углублённого сотрудничества» (enhanced cooperation). Эта процедура была описана в Лиссабонском договоре с заявленной целью создать правовую базу для дальнейшей интеграции в еврозоне, но никогда для этого не использовалась. Её огромное достоинство в том, что её можно использовать в бюджетных целях. Любая подгруппа стран ЕС может создать отдельный бюджет и договориться о способах его финансирования — например, с помощью совместных облигаций. В этот момент очень полезными могут оказаться вечные облигации. Их могут выпускать страны ЕС, дальнейшее существование которых не вызывает вопросов у долгосрочных инвесторов, например, компаний страхования жизни.

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.

Если одна страна выпустит вечные облигации, она получит дополнительное преимущество: другие европейские страны будут считать её образцом, примеру которого надо следовать. Для «пятёрки бережливых» вечные облигации должны быть особенно привлекательны, ведь они любят экономить деньги. В Европе имеется огромный неудовлетворённый спрос на долгосрочные облигации со стороны страховых компаний и других долгосрочных инвесторов. Сначала они могут потребовать премию за вечные облигации, потому что не привыкли к такому инструменту. Но эта премия, вероятно, исчезнет, когда они станут лучше с ним знакомы. Италия не входит в число тех стран, которым повезло иметь возможность выпускать вечные облигации от своего имени. Но они нужны ей больше, чем всем остальным. Италия обладает третьей по величине экономикой в ЕС — каким будет Евросоюз без неё?

Это был бы чудесный жест солидарности, если бы страны, продающие вечные облигации от своего имени, гарантировали бы также их выпуск Италией.

Это укрепило бы ЕС и, следовательно, принесло бы им косвенную пользу. Со временем ЕС может стать достаточно сильным, чтобы тоже выпускать вечные облигации, уже от своего имени. И это цель, к которой стоит стремиться.

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