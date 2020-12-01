Войти
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
позиция
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
Законопроекты о КС появятся в Раде не ранее 15 декабря
парламент
Законопроекты о КС появятся в Раде не ранее 15 декабря

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

финансы
RSS

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

Джордж Сорос
Джордж Сорос
112
Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

Я много писал о желательности выпуска Евросоюзом бессрочных («вечных») облигаций. Но сегодня я предлагаю иное: выпускать их следует отдельным странам, входящим в ЕС.

Сегодня ЕС не может выпускать вечные облигации, потому что входящие в него страны слишком разобщены. Польша и Венгрия наложили вето на очередной бюджет ЕС и на фонд восстановления экономики после Covid-19, а так называемая «Пятёрка бережливых» (Австрия, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция) больше заинтересованы экономить деньги, чем тратить их на общее благо.

Инвесторы купят вечные облигации лишь у таких эмитентов, которые, по их мнению, будут продолжать существовать в обозримом будущем. Так было в Британии в XVIII веке (когда она выпустила «консоли») и в Америке в XIX веке (когда она консолидировала долги отдельных штатов). К сожалению, сегодня этого нельзя сказать о ЕС. ЕС находится в очень затруднительной ситуации.

Начавшаяся вторая волна Covid-19 грозит нанести даже больше урона, чем первая. Но страны ЕС потратили почти все свои финансовые ресурсы на борьбу с первой волной. На оказание медицинской помощи и реанимацию экономики потребуется намного больше, чем те 1,8 трлн евро ($2,2 трлн), которые имеются в новом бюджете и в фонде восстановления, получившем название «Следующее поколение ЕС». Так или иначе, доступ даже к этим ресурсам откладывается из-за вето Венгрии и Польши.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озабочен тем, что выдвинутое Европой новое бюджетное условие — соблюдать принципы верховенства закона — создаст практические ограничения для его личной и политической коррупции. Он обеспокоен этим настолько, что даже утащил за собой на дно Польшу, заключив с ней обязывающее соглашение о сотрудничестве. Но как выясняется, существует простой способ преодолеть их вето: применить так называемую процедуру «углублённого сотрудничества» (enhanced cooperation). Эта процедура была описана в Лиссабонском договоре с заявленной целью создать правовую базу для дальнейшей интеграции в еврозоне, но никогда для этого не использовалась. Её огромное достоинство в том, что её можно использовать в бюджетных целях. Любая подгруппа стран ЕС может создать отдельный бюджет и договориться о способах его финансирования — например, с помощью совместных облигаций. В этот момент очень полезными могут оказаться вечные облигации. Их могут выпускать страны ЕС, дальнейшее существование которых не вызывает вопросов у долгосрочных инвесторов, например, компаний страхования жизни.

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.

Если одна страна выпустит вечные облигации, она получит дополнительное преимущество: другие европейские страны будут считать её образцом, примеру которого надо следовать. Для «пятёрки бережливых» вечные облигации должны быть особенно привлекательны, ведь они любят экономить деньги. В Европе имеется огромный неудовлетворённый спрос на долгосрочные облигации со стороны страховых компаний и других долгосрочных инвесторов. Сначала они могут потребовать премию за вечные облигации, потому что не привыкли к такому инструменту. Но эта премия, вероятно, исчезнет, когда они станут лучше с ним знакомы. Италия не входит в число тех стран, которым повезло иметь возможность выпускать вечные облигации от своего имени. Но они нужны ей больше, чем всем остальным. Италия обладает третьей по величине экономикой в ЕС — каким будет Евросоюз без неё?

Это был бы чудесный жест солидарности, если бы страны, продающие вечные облигации от своего имени, гарантировали бы также их выпуск Италией.

Это укрепило бы ЕС и, следовательно, принесло бы им косвенную пользу. Со временем ЕС может стать достаточно сильным, чтобы тоже выпускать вечные облигации, уже от своего имени. И это цель, к которой стоит стремиться.

Источник

ЕС, Джордж Сорос
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 декабря 2020
Понедельник, 30 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Виктор Суслов
Виктор Суслов
экономист, министр экономики Украины (1997–1998)

Почему Украине не светит процветание

Весной этого года Верховная Рада провела секвестр бюджета-2020 и изменила параметры, в частности, увеличила размер планируемого дефицита почти до 8% (на сумму в 300 млрд гривен). Именно в этом кроется корень наших нынешних проблем – огромной дыры в бюджете. Наша власть явно погорячилась, когда, не имея надежных источников покрытия дефицита, утвердила его настолько большим.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016