Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Над Евросоюзом нависла экзистенциальная угроза, а лидеры ЕС реагируют на это компромиссом, который, вероятно, объясняется их уверенностью, что угроза исчезнет сама по себе. Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и — в меньшей степени — антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.

Я знаю и понимаю, что немецкий канцлер Ангела Меркель работает под колоссальным давлением. Она канцлер Германии уже 15 лет, и сейчас приближается срок её выхода в отставку в сентябре 2021 года. Поскольку французский президент Эммануэль Макрон временно отвлечён на вопросы laïcité («секуляризм») и другие серьёзные проблемы с безопасностью во Франции, Меркель превратилась в своего рода единоличный орган принятия решений в ЕС.

Я также понимаю, почему немецкий канцлер не хочет, чтобы, пока она у власти, ещё одна страна — Венгрия — объявила о намерении покинуть ЕС. А именно это якобы готовился сделать Орбан в последние дни, потому что он не может допустить раскрытия масштабов коррупции своего режима, которое неизбежно произойдёт благодаря новой норме о «верховенстве закона» при распределении денег Евросоюза.

За десятилетие у власти Орбан украл и растратил огромные суммы, в том числе средства ЕС, которые должны были пойти на пользу венгерскому народу. Он не может допустить появления реальных ограничений для своей личной и политической коррупции, потому что эти незаконные доходы являются смазкой, помогающей крутиться колёсам его режима, и они удерживают его окружение под контролем.

Угроза лишить Евросоюз финансов, наложив вето на союзный бюджет, стала отчаянно рискованной игрой со стороны Орбана. Но это был блеф, который следовало разоблачить. К сожалению, Меркель, судя по всему, поддалась на венгерско-польский шантаж.

Я пишу эти строки в тот момент, когда, судя по всему, Меркель договорилась о компромиссе с Орбаном и фактическим лидером Польши, заместителем премьер-министра Ярославом Качиньским. Но сделка, которую Германия заключила с двумя странами-нарушителями ЕС, это худший мир из всех возможных. В тексте предлагаемого компромисса, который стал широко известен благодаря утечке и который должен быть включён в итоговое заявление саммита Европейского совета на этой неделе, есть три фундаментальных изъяна.

Во-первых, эта декларация меняет по сути и смыслу текст регламента, согласованного институтами ЕС 5 ноября, что значительно ослабляет норму о верховенстве закона. Ни Еврокомиссия, ни Европарламент, не говоря уже о национальных правительствах, для которых сохранение этой нормы стало одним из важнейших вопросов на заседании Европейского совета, не должны допустить, чтобы их так грубо подвинули в сторону.

Во-вторых, условия этой сделки предполагают задержку с реализацией нормы о верховенстве закона сроком до двух лет. Это стало бы настоящим подарком для Орбана, потому что в этом случае любые возможные действия начнутся не раньше окончания следующих парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 2022 год.

Такая отсрочка даст партии Орбана «Фидес» предостаточно времени для изменения венгерских законов и конституционных положений, а также позволит Орбану и дальше давать новые определения понятию «государственные средства» в Венгрии, позволяя ему перенаправлять награбленное из государственных учреждений в частные «фонды» под контролем его друзей. Главной жертвой сделки, которую Меркель, возможно, заключила с Орбаном, станет народ Венгрии.

Наконец, в этом проекте декларации саммита Европейский совет выходит за рамки своих полномочий, поскольку ограничивает возможность Еврокомиссии интерпретировать утверждённое законодательство ЕС и действовать на его основе. Это опасный прецедент, поскольку он уменьшает юридическую независимость Еврокомиссии и, видимо, противоречит Договору о Европейском союзе, по крайней мере, его духу.

Данное соглашение — в том виде, о котором о нём известно, — просто ужасно, и оно нарушает открыто выраженную волю Европейского парламента. Но поскольку срочно необходимо начать использовать 750 млрд евро из фонда восстановления после Covid-19, Европейский парламент вполне может одобрить её.

Всё, что я могу сделать: выразить моральное негодование, которое люди, верившие в ЕС как в защитника европейских и универсальных ценностей, должны сейчас чувствовать. И я хочу также предупредить, что этот компромисс может серьёзно подорвать доверие, которое с таким трудом завоевали институты ЕС, благодаря созданию фонда восстановления экономики.

Источник

Над Евросоюзом нависла экзистенциальная угроза, а лидеры ЕС реагируют на это компромиссом, который, вероятно, объясняется их уверенностью, что угроза исчезнет сама по себе. Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и — в меньшей степени — антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.

Я знаю и понимаю, что немецкий канцлер Ангела Меркель работает под колоссальным давлением. Она канцлер Германии уже 15 лет, и сейчас приближается срок её выхода в отставку в сентябре 2021 года. Поскольку французский президент Эммануэль Макрон временно отвлечён на вопросы laïcité («секуляризм») и другие серьёзные проблемы с безопасностью во Франции, Меркель превратилась в своего рода единоличный орган принятия решений в ЕС.

Я также понимаю, почему немецкий канцлер не хочет, чтобы, пока она у власти, ещё одна страна — Венгрия — объявила о намерении покинуть ЕС. А именно это якобы готовился сделать Орбан в последние дни, потому что он не может допустить раскрытия масштабов коррупции своего режима, которое неизбежно произойдёт благодаря новой норме о «верховенстве закона» при распределении денег Евросоюза.

За десятилетие у власти Орбан украл и растратил огромные суммы, в том числе средства ЕС, которые должны были пойти на пользу венгерскому народу. Он не может допустить появления реальных ограничений для своей личной и политической коррупции, потому что эти незаконные доходы являются смазкой, помогающей крутиться колёсам его режима, и они удерживают его окружение под контролем.

КОНТЕКСТ

29.11.2020

10.06.2020

08.04.2020

Угроза лишить Евросоюз финансов, наложив вето на союзный бюджет, стала отчаянно рискованной игрой со стороны Орбана. Но это был блеф, который следовало разоблачить. К сожалению, Меркель, судя по всему, поддалась на венгерско-польский шантаж.

Я пишу эти строки в тот момент, когда, судя по всему, Меркель договорилась о компромиссе с Орбаном и фактическим лидером Польши, заместителем премьер-министра Ярославом Качиньским. Но сделка, которую Германия заключила с двумя странами-нарушителями ЕС, это худший мир из всех возможных. В тексте предлагаемого компромисса, который стал широко известен благодаря утечке и который должен быть включён в итоговое заявление саммита Европейского совета на этой неделе, есть три фундаментальных изъяна.

Во-первых, эта декларация меняет по сути и смыслу текст регламента, согласованного институтами ЕС 5 ноября, что значительно ослабляет норму о верховенстве закона. Ни Еврокомиссия, ни Европарламент, не говоря уже о национальных правительствах, для которых сохранение этой нормы стало одним из важнейших вопросов на заседании Европейского совета, не должны допустить, чтобы их так грубо подвинули в сторону.

Во-вторых, условия этой сделки предполагают задержку с реализацией нормы о верховенстве закона сроком до двух лет. Это стало бы настоящим подарком для Орбана, потому что в этом случае любые возможные действия начнутся не раньше окончания следующих парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 2022 год.

Такая отсрочка даст партии Орбана «Фидес» предостаточно времени для изменения венгерских законов и конституционных положений, а также позволит Орбану и дальше давать новые определения понятию «государственные средства» в Венгрии, позволяя ему перенаправлять награбленное из государственных учреждений в частные «фонды» под контролем его друзей. Главной жертвой сделки, которую Меркель, возможно, заключила с Орбаном, станет народ Венгрии.

Наконец, в этом проекте декларации саммита Европейский совет выходит за рамки своих полномочий, поскольку ограничивает возможность Еврокомиссии интерпретировать утверждённое законодательство ЕС и действовать на его основе. Это опасный прецедент, поскольку он уменьшает юридическую независимость Еврокомиссии и, видимо, противоречит Договору о Европейском союзе, по крайней мере, его духу.

Данное соглашение — в том виде, о котором о нём известно, — просто ужасно, и оно нарушает открыто выраженную волю Европейского парламента. Но поскольку срочно необходимо начать использовать 750 млрд евро из фонда восстановления после Covid-19, Европейский парламент вполне может одобрить её.

Всё, что я могу сделать: выразить моральное негодование, которое люди, верившие в ЕС как в защитника европейских и универсальных ценностей, должны сейчас чувствовать. И я хочу также предупредить, что этот компромисс может серьёзно подорвать доверие, которое с таким трудом завоевали институты ЕС, благодаря созданию фонда восстановления экономики.