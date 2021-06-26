Иран начал производить вакцину «Спутник V»

Иран запустил производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как ранее говорил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, эта страна будет одним из ключевых производителей препарата.
«Ведущий производитель фармацевтической продукции Ирана начинает производство "Спутник V" с первой пробной партии»,— говорится в Twitter вакцины. В сообщении уточняется, что препарат будет использоваться в программе вакцинации населения страны.
Иран произвел пробные партии «Спутника V» в начале июня. Как сообщалось ранее, в этой работе были задействованы два иранских фармацевтических предприятия. Страна одобрила российскую вакцину 26 января, затем Москва и Тегеран договорились о ее поставках и производстве.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Иране с начала пандемии зарегистрировано более 3 млн заболевших, умерли 83,5 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.
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