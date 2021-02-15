Схватка «бульдогов под ковром»: за кулисами «голубого» скандала в ПЦУ

Скажу честно — скандальные подробности личной жизни митрополита ПЦУ АЛЕКСАНДРА (Драбинко) не стали для меня откровением; однако, в этой ситуации интересны некоторые вводные. Так, разоблачения «голубого спрута», опутавшего созданную Петром ПОРОШЕНКО ПЦУ, начались на принадлежащем самому экс-президенту «5 канале» 5 февраля. Накануне — 4 февраля — в львовской газете «Справжня варта» вышел материал на эту же тему, но это, как мы понимаем, был «отмыв информации», уже «заряженной» для телеканала.

Впрочем, «Справжня варта» приводит свою — вполне реалистичную! — версию внутрицерковных «разборок»: ряд иерархов ПЦУ и, прежде всего, митрополита ЕПИФАНИЯ, откровенно раздражают излишне независимая позиция, а также усиление роли митрополита АЛЕКСАНДРА внутри организации. Возможно, чашу терпения переполнил визит владыки АЛЕКСАНДРА вместе с епископом Владимир-Волынским и Турийским МАТФЕЕМ (Шевчуком) — без ЕПИФАНИЯ! — в Стамбул для участия в интронизации Экзарха (наместника) Вселенского патриархата в Украине епископа МИХАИЛА (Анищенко). Он также встречался с патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ и проводил совместную службу с тем же МИХАИЛОМ в Киеве накануне годовщины со дня рождения покойного митрополита ВЛАДИМИРА (Сабодана).

Здесь можно лишь указать, что несмотря на все патриотические восторги об автокефалии, рычаги административного влияния на ПЦУ (или СЦУ — в стамбульской версии) у ВАРФОЛОМЕЯ беспрецедентны. Именно поэтому группа иерархов во главе с митрополитом АЛЕКСАНДРОМ выстраивает собственную коммуникацию со Стамбулом, рассчитывая во внутрицерковной борьбе опереться на Вселенского патриарха.

Однако главной информацией в статье «Справжней Варти» и сюжете «5-го канала» стало сообщение (упомянутое как-бы «между прочим») о том, что митрополит АЛЕКСАНДР (Драбинко) в начале декабря 2020 года имел некие проблемы со смартфоном. Оба СМИ указали, что кто-то пытался его взломать, и как мы можем судить из общего контекста, этот «кто-то», вполне может быть связан с митрополитом Епифанием.

Через день после сообщений на «Варте» и «5 канале», инсайдерский про-ПЦУшный ТГ-канал Churcher, опубликовал материал, рассказывающий о подробностях кампании против митрополита АЛЕКСАНДРА (Драбинко). По информации ТГ-канала, некая «братия Свято-Николаевского монастыря» разослала электронные письма большому числу функционеров ПЦУ, в которых предлагала «плавно отстранить» митрополита АЛЕКСАНДРА от серьезных решений, поскольку усиление его влияния на церковь может иметь негативные последствия и дискредитировать данное церковное новообразование. В качестве аргументации своей позиции, как передает данный канал, «братия» сообщает, что на некоторых ресурсах появились скриншоты весьма неоднозначной переписки митрополита Александра с другими церковнослужителями, студентами и различными политическими деятелями.

Следующий удар последовал с неожиданной стороны: 9 февраля украинский топ-блогер Анатолий ШАРИЙ выпустил на своем YouTube-канале ролик «Маленькая тайна ПЦУ», в котором затронул два вопроса: патриотизм и гей-лобби этой церкви (ссылку — см. в 1-ом комментарии).

По теме «патриотизма» Анатолий ШАРИЙ рассказал о своем конфликте с епископом ПЦУ АДРИАНОМ (Куликом), который на своей ФБ-страничке призвал «помечать» как безродных собак всех граждан Украины, не любящих свою страну, путем прикрепления на ухо пластикового номерка, «чтобы украинцы видели, кто перед ними». Ну, собственно говоря, нетрадиционными формами любви к ближнему своему со стороны священников ПЦУ сложно кого-либо удивить. Но, если ранее речь шла о любви духовной, то в расследовании ШАРИЯ речь идет о любви телесной.

Опираясь на вышеупомянутые скриншоты и сумев восстановить полный текст переписки, Анатолий ШАРИЙ сделал полноценное расследование, из которого вытекает однозначный вывод: митрополит АЛЕКСАНДР (Драбинко) — гей, маскирующий под рясой абсолютно атеистическую, не знающую Бога, душу. Ему чужды церковные и аскетические идеалы, а церковь для него — лишь способ заработка и удовлетворения нетрадиционных сексуальных желаний.

От себя заметим — с точки зрения государства и закона к митрополиту нет никаких претензий. Но для церкви, отделенной от государства, эти вопросы — в числе первоочередных, ибо люди, практикующие гомосексуальные отношения, не наследуют Царство Божие. Не буду ссылаться на Ветхий Завет с Содомом и Гоморрой; в Новом Завете это прямо указано в трех Посланиях Апостола Павла — Римлянам (1:24-27), Первом Коринфянам (6:9 — 10), Первом Тимофею (1:9-10).

Кроме того, из расследования ШАРИЯ становится понятно, что в ПЦУ нет абсолютно никакого единства. Эта «сборная солянка», в которой водораздел между тремя группами — бывшей УПЦ-КП, бывшей УАПЦ и перебежчиками из УПЦ — далеко не единственный. И борьба за лидерство здесь идет по принципам «боев без правил», как в какой-нибудь коммерческой структуре или политической партии.

Понятное дело, иерархи ПЦУ напряглись. Ведь если ЕПИФАНИЙ такими методами «сливает» ДРАБИНКО, то, где гарантия, что завтра он точно так же не поступит к кем-то другим? Как и не исключена ситуация, когда самого ЕПИФАНИЯ точно так же «сольют» конкуренты.

Отсутствие единства, кстати, продемонстрировал еще один «центр влияния» — Волынский митрополит МИХАИЛ (Зинкевич). ЗИНКЕВИЧ в интервью «Главкому» откровенно рассказал, что многие в ПЦУ откровенно склоняются к поддержке ФИЛАРЕТА, который откололся и пытается возродить УПЦ КП.

Кстати, именно ФИЛАРЕТ на «объединительном соборе» ПЦУ 15 декабря 2018 года, повлиял на то, чтобы МИХАИЛ снял свою кандидатуру, а выиграл, соответственно, ЕПИФАНИЙ.

Конечно же, внутренние войны в ПЦУ во многом носят характер «схватки бульдогов под ковров». Но мы видим, как «из-под ковра» выбросили информацию о двух иерархах-геях (помимо Драбинко упоминается еще и епископ ФОТИЙ (Давыденко)) и приближенных к ним юных клириках; внутри духовенства зреет недовольство политикой предстоятеля ЕПИФАНИЯ, а последний, видя это недовольство, пытается провести «чистку», «сливая» компромат на конкурентов.

Кто следующий попадет под раздачу — остается только гадать. Кандидат № 1 — это МИХАИЛ (ЗИНКЕВИЧ), который считается одним из кандидатов в предстоятели ПЦУ на смену ЕПИФАНИЮ. Правда, МИХАИЛ может неслабо ударить по репутации ЕПИФАНИЯ, поэтому тут нужно трижды подумать, прежде чем идти с ним на конфликт.

В любом случае, нас ждут новые разоблачения и скандалы. Запасаемся освященным попкорном...