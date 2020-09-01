Митрополит Драбинко заболел COVID-19

Архиерей Православной церкви Украины, митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил в Фейсбук.
«В результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил „положительный“ результат», — написал митрополит Александр.
Он отметил, что до середины сентября будет находиться на карантине, сейчас классических симптомов коронавирусной болезни нет.
«Источник инфицирования, время и место — не определены. В связи с этим, согласно предписанию врача нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу», — добавил архиерей ПЦУ.
Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября в Украине подтверждено 123 303 случая COVID-19, из них 2605 — летальных, 57 802 пациента выздоровели. За последние сутки зафиксировано 2088 новых случаев коронавирусной болезни.
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