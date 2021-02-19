Newsweek: может ли Запад справиться с Путиным?

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прибыл в Москву четвертого февраля с ограниченной миссией — выяснить, заинтересован ли российский президент Владимир Путин в том, чтобы вернуться к конструктивным отношениям с Западом. Вместо этого бывший министр иностранных дел Испании вернулся в Брюссель униженным, вызвав к себе недоброжелательное отношение и публичное осуждение за то, что вообще попытался вступить в диалог со своим российским коллегой.

Если многодневная поездка Борреля в российскую столицу что-то и показала, так это то, что российские власти не намерены идти на компромисс по вопросам, затрагивающим их собственные чувствительные проблемы, существующие в стране.

Речь идет о российском активисте Алексее Навальном, который летом прошлого года был отравлен и после пребывания в Германии, где он в течение месяца проходил лечение и восстанавливал здоровье, был сразу же арестован. В этом месяце он был приговорен к тюремному заключению сроком на два с половиной года.

Во взаимной высылке дипломатов Россией и Европой и жестком телефонном разговоре, который президент США Джо Байден провел с российским президентом Путиным в конце января, как в капле воды отражаются отношения в целом между Москвой и Западом — они холодны и становятся еще холоднее.

Нынешнее состояние отношений понятно. Но если подтолкнуть их в более стабильное русло, все будет иначе.

После аннексии Крыма Москвой в 2014 году Европа на внутреннем уровне никак не может определиться, каким образом должна выглядеть политика России на континенте. Некоторые страны, например, Германия и Франция, выступают за постоянное взаимодействие. Другие страны, особенно страны Балтии и Восточной Европы, гораздо менее охотно соглашаются проводить линию Берлина.

В Вашингтоне полемика не является столь же острой. США в основном придерживаются традиционного подхода: когда Россия ведет себя плохо, они подвергают ее критике за нарушение глобального порядка, основанного на правилах, настаивают на расширении сотрудничества по дипломатическим каналам и широко, «не скупясь», используют инструмент санкций.

Не является исключением и случай с Навальным. После ареста активиста в январе члены его Фонда борьбы с коррупцией предложили перекрыть доступ к финансовой системе США 35 лицам, близким к Путину.

Сенатор Боб Менендес, председатель сенатского Комитета по международным отношениям, рекомендует принять аналогичные меры в надежде, что достаточное экономическое давление вынудит Путина освободить активиста.

Однако в последнее время санкции не очень-то способствуют изменению поведения России — особенно в вопросах, которые Москва считает ключевыми для своих национальных интересов. Излишне говорить, что главными интересами российского правительства являются сохранение власти и обеспечение стабильности внутри страны.

Несмотря на санкции США и ЕС, российские военнослужащие по-прежнему присутствуют на востоке Украины, обеспечивая сепаратистам достаточную огневую мощь и ресурсы, чтобы сохранить тупиковую ситуацию в конфликте с украинскими вооруженными силами в этом регионе.

Несмотря на презрение, с которым на протяжении нескольких лет международная общественность относится к России, ее дипломатическую изоляцию в Совете Безопасности ООН и целенаправленные действия в отношении российских судов, доставляющих топливо в Дамаск, в Сирии по-прежнему находятся российские военные силы и средства. Они подкрепляют позиции правительства Асада, пока оно подавляет сопротивление последних повстанческих формирований на северо-востоке и северо-западе страны. Российские танкеры продолжают помогать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, доставляя венесуэльскую нефть азиатским покупателям.

Санкции, введенные Соединенными Штатами против российского правительства в ответ на покушение на Скрипалей в Великобритании в 2018 году, не помогли удержать Москву от использования аналогичного химического отравляющего вещества против Навального в 2020 году.

Несмотря на то, что именно Россия является вторым государством по количеству санкций, введенных против него Соединенными Штатами за последние десятилетия, значительных изменений российской внешней политики не произошло. Как бы Вашингтон справедливо ни возмущается по поводу обращения с Навальным и задержания тысяч российских демонстрантов за то, что они выражали свое мнение, трудно представить, каким образом пакет еще более жестких санкций против России заставит Кремль подчиниться требованиям США.

Опыт введения санкций показывает, насколько редко они бывают эффективными в качестве способа добиться значительных изменений во внешней политике противника.

Для американских политиков Россия является неразрешимой проблемой. Действия России зачастую вызывают опасения или откровенную ярость, но США не могут отмахнуться от Москвы или вообще не обращать на нее внимания. Россия, может, и является страной, находящейся в состоянии упадка, страной с падающими доходами домохозяйств, некачественными государственными услугами, вялой экономикой и ВВП как в Италии (государстве, численность населения в котором в два с лишним раза меньше, чем в России).

Но при этом Россия имеет определенный вес в международной системе. Она является крупнейшей в мире ядерной державой, зарекомендовала себя грозным геополитическим игроком, и у нее уже входит в привычку бросать вызов американским вооруженным силам в ряде регионов. Исключительно враждебные отношения с Москвой добавят риска в ухудшающиеся двусторонние отношения России и США в условиях, когда открытое общение становится все более непопулярным.

Готовность администрации Байдена работать с русскими над продлением договора СНВ-3, последнего двустороннего соглашения между двумя крупнейшими ядерными державами мира, является ярким примером того, почему этим двум странам все равно надо сотрудничать друг с другом в решении таких вопросов, как, например, стратегическая стабильность, которые служат интересам безопасности друг друга.

На протяжении следующих четырех лет будут продолжаться случаи, когда действия России будут задевать чувства Вашингтона или откровенно шокировать сознание. Соединенным Штатам следует жить в соответствии со своими ценностями, решительно и безапелляционно осуждая эти действия.

Кроме того, администрация Байдена должна признать, что по некоторым вопросам, особенно связанным с ситуацией внутри России или ее основными интересами безопасности, она мало что может сделать, чтобы заставить Москву смотреть на мир так же, как Вашингтон. Некоторые могут осудить эту позицию как пораженческую. Но, к сожалению, это геополитическая реальность.

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