Инвестор не спешит, инвестор понимает…

...что с денежкою он прощается навек.

На вечный вопрос всех украинских властей – «ну, где же иностранные инвесторы?!» проще всего ответить басней Эзопа про Льва, живущего в пещере и Лисицу, которая пришла к нему в гости, но благоразумно не стала заходить: «вижу много следов, ведущих в пещеру, но ни одного – идущих из нее!»

Авторитетное бельгийское издание The Brussels Times в статье с весьма говорящим (и обидным для официального Киева) заголовком «Европейские ценности – это не только флаги ЕС» достаточно точно подмечает, что именно европейские инвестиции для украинской власти являются воплощением европейской идеи. От себя добавим, что при этом Киев игнорирует ключевой принцип: «не спрашивай, что инвестор может дать тебе, спрашивай, что ты можешь дать инвестору», особенно в ситуации, когда в мире сложился не только избыток относительно «свободных» денег, но и избыток вариантов их вложения.

Автор материала дипломатично называет лицемерие действующей власти «подменой понятий», но диагноз ставит весьма точный: «Борьбу против коррупции подменили борьбой против крупного и среднего бизнеса, справедливое налогообложение подменили ужесточением налоговой нагрузки, судебную систему, как подчеркнула ПАСЕ, подменили решениями Офиса президента и еще нескольких чиновников, целевое финансирование Запада на борьбу против COVID-19 расходовали не по назначению, как и прежде, все это имеет признаки коррупции».

The Brussels Times рассказывает о нелегкой судьбе компании TIU из Канады. Канадцы вложили в «зеленую энергетику» в Украине $65 млн., но когда TIU подверглось рейдерской атаке, то государство и не подумало защитить иностранного инвестора.

Разумеется, объем газетной публицистической статьи не подразумевает исследования вопроса «вглубь», но кейс канадского инвестора крайне показателен по ряду причин.

Во-первых, именно TIU стала основным спонсором «Украинского Дома» на экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года. Именно здесь – в «Украинском доме» Президент Зеленский пафосно заявил, что «Украина должна стать инвестиционной Меккой Центральной и Восточной Европы … Это вопрос нашего выживания».

Здесь можно лишь напомнить восточную мудрость, согласно которой осел, посетивший Мекку, не становится хаджи (паломником, совершившим хадж) …

Но это – лицевая сторона проблемы. Оборотная, как и положено, еще более поучительна. Кто же стоит за рейдерской атакой на TIU?

В декабре 2019 года канадская компания получила письмо от Никопольского ферросплавного завода о том, что их солнечная станция в Никополе будет отключена от подстанции, размещенной на территории завода из-за плановых ремонтных работ. На встрече с руководством НФЗ было уточнено, что «ремонт» может продлиться неопределенное время, а вопрос нужно решать с акционерами завода.

В марте 2020 года доступ к сети для TIU был заблокирован, хотя украинское законодательство запрещает такие меры без двустороннего согласия.

Не нужно напоминать, что главным акционером НФЗ опосредованно является Игорь Коломойский!?

Впрочем, каждый из нас может привести и другие вопиющие примеры обращения с иностранными инвесторами, причем уже эпохи президентства Зеленского. Вот, свежайший пример – швейцарская группа Proton Energy Group S.A., у которой под предлогом «соображений национальной безопасности» отбирают сеть АЗС под брендом Glusco и нефтебазы. Причем, не при бездействии, как обычно, а наоборот – при активном соучастии в рейдерском захвате государственный структур – ГФС и СБУ. Налоговики и силовики проводят обыски, парализуя деятельность компании, а силовики – еще и арестовывают корпоративные права на АЗС (на общую сумму 28 млн. грн.).

Маленький штрих – за период 2019-20 годов Glusco заплатила в бюджет Украины налогов и сборов на более чем 6 млрд. грн. А за весь период своей деятельности в стране – более 10 млрд. грн.

Поэтому, когда будете читать о рекордном оттоке инвестиций из Украины, не удивляйтесь. Для справки, в 2020 году капитальные инвестиции в долларовом эквиваленте упали на 35,5 %, в промышленности – на 42,4 %. Мало кто из цивилизованного бизнеса готов работать в условиях, когда власть действует «по беспределу».

А можно, для контраста, привести и условно «мелкий» случай. Так, компания ООО «Гросанс» (владелец – американский инвестор-фермер Курт Гросанс) судится с ООО «Прогресс» о признании недействительными договоров финансовой пособия и возмещения убытков в сумме около 27 млн. грн. Суть дела состоит в том, что с марта по сентябрь 2018 года директор ООО «Гросанс», используя свое служебное положение, без согласования с владельцем Куртом Гросансом, заключил договора возвратной финансовой помощи с компанией ООО «Прогресс», в которой он были и директором, и акционером. История, вроде бы, «мелкая», только тот самый директор-многостаночник, использовавший деньги инвестора как собственные – Роман Лещенко, нынешний министр АПК, который обещает иностранным инвесторам прозрачный рынок земли …

На втором месте по важности для иностранного инвестора – после уважения права собственности – стоит стабильность налогового законодательства. Ну, здесь нам и раньше похвастать было особо нечем, но законопроект №5600, похоже, бьет все рекорды турбулентности, при этом – в сторону усиления налогового давления.

Как поется в песне «пощади не буде нікому!»

Начнем с того, что повышение налогов резко «зацепит» добывающие отрасли, которые, в условиях тотальной деиндустриализации Украины еще способны приносить стране валютную выручку.

На 5% повышается ставка экологического налога; кроме того, в з раза увеличатся сборы за отходы горной промышленности и выбросы углекислого газа, в 1.6 раза – за водный сброс в 1,6 раза (а с 2029 года – в 8 раз!). Рента на добычу железной руды увеличится в 2.5 раза, на 14,5% – рента за пользование недрами, не связанное с добычей ископаемых, а также за специальное использование водных и лесных ресурсов. Кроме того, на 5% увеличивается рента на радиочастоты;

Как несложно понять, все вышеперечисленное не только бьет по отечественному бизнесу, но еще в большей степени демотивирует столь долгожданных иностранных инвесторов.

Остальные налоговые новеллы больше нацелены на карманы рядовых украинцев, что, снижает их платежеспособность и неизбежно сужает объем внутреннего рынка, который интересен как отечественному товаропроизводителю, так и иностранному инвестору.

Так, для всех юридических и физических лиц, включая фермеров, селян и дачников, вводится т.н. минимальная налоговая нагрузка на землю (5% от нормативной оценки участка), что станет еще одним дополнительным налогом.

Кроме того, с 2-х до 0,5 га сократится размер необлагаемой площади земельных участков. Это ударит по всем селянам, чьи участки выходят за рамки 50 соток. За выращенную на «лишней» площади продукцию им придется платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 18%.

Такой же НДФЛ в 18% будет взиматься с тех, кто в течение года продаст более 2-х квартир (начиная с 3-го объекта).

Ну, и как всегда «покусились на святое»: на 5% вырастет акциз на алкоголь; новая акцизная ставка на пиво увеличится до 2,39-4,79 грн (в зависимости от крепости.

А теперь – административная «вишенка» на налоговом «торте»: продвигаемый Даниилом Гетьманцевым законопроект №5600 усиливает полномочия контролирующих органов.

Кстати, для кто не помнит / не знает, упомянутая выше цитата – из песни «Мертві бджоли». Те, самые, которые «не гудуть». И в которых не инвестируют…