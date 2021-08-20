Чиновник, курировавший постройку флагштока в Херсоне, пожертвовал «лексусом», чтобы показать, как работает «закон Даннинга-Крюгера»

Вы вот бездуховно ржете над тем, как в Херсоне рухнувший флагшток разбомбил «лексус» чиновника, отвечавшего за установку флагштока.
А, между тем, человек за свой счет показал, как работает «эффект Даннинга- Крюгера» (это когда некомпетентные люди настолько некомпетентны, что неспособны осознать свою некомпетентность :-))
Потому как, будь пан Караваев хорошим специалистом, он, зная, сколько он сотоварищи «освоили», «распилили» и «занесли» во время установки флагштока, понимал бы, что артефакт высотой 70 метров надо обходить десятой дорогой
Но нет! Человек пожертвовал «лексусом» (который, судя по финансовой отчетности, и есть флагшток :-)), чтобы показать, как работает закон Даннинга-Крюгера.
Давайте скажем ему спасибо. И спасибо, что никто не пострадал во время эксперимента.
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