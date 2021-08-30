Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта — коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.

ПреЗедент хочет хорошо выглядеть перед высшим разумом, но не отказывается от коррупции по сути. Кубракова для вида не взяли. Зато схема, которую он курирует, живее живых.

«Укравтодор» получил синдицированный кредит от нескольких украинских банков. «Укрэксим» собрал под крыло «Укргазбанк», «Ощадбанк», «ТАСкомбанк», ПУМБ и «Банк Кредит Днепр». Они скинулись деньгами — и наскребли $376 миллионов. Строй еще больше дорог, отец дорогой! Поднимай экономику!

По текущему курсу, это 10 миллиардов. Под госгарантии! В переводе: «вернет госбюджет».

Банки хвалят проект. Оцень харасо! — говорят.

На самом деле, не оцень харасо. «Большая стройка» превратилась в «Большую дыру». Давайте посчитаем вместе.

В политику Зеленский и окружение пришли голые и босые. Искали поддержки у олигархов. Вынуждены были терпеть их хотелки, смирялись, что те контролируют депутатов «Слуги народа».

Но в 2020 году все изменилось. На проект «Большая стройка» потратили более 100 млрд грн — вдвое больше, чем в предшествующем году. В том числе, получили под госгарантии 19,3 млрд грн, а также 35 млрд грн от «Нафтогаза».

И сразу изменилось все. Деньги прошли через так называемый дорожный картель — группу ремонтных компаний, которые близки к Офису президента. Предположительно, эти компании дают откаты на финансирование Зеленского и его окружения, рождая по ходу слухи о коррупции (из-за которых Кубракова не взяли на прогулку к Байдену).

По слухам, сидевшие на прикорме у олигархов депутаты начали получать конверты от Офиса. Они стали действительно монобольшинством принялись голосовать как надо.

Понятно, что историю успеха захотелось продолжить.

Изначально в 2021 году госбюджет выделил на дороги 72 млрд грн. В том числе, 50,6 млрд — непосредственно «Укравтодору».

Аппетит приходит во время еды. Парни решили, что нужно еще денег.

И вот, в июне 2021 года «Укравтодор» выпустил еврооблигации на $700 миллионов. Придворные СМИ окрестили это небывалым успехом. На самом деле, действие абсолютно антигосударственнное. Одолжили валюту, чтобы финансировать проекты в гривне — любой скачок курса умножает сумму долга в разы. Кроме того, деньги идут на постройку дорог, а дороги не приносят дохода. Возвращать их госбюджету. Так что это не успех, а большая задница.

Но парни решили, что нужно еще денег.

Решили выдоить бюджет по максимуму. И вот, в августе вместо 72 млрд на дороги из бюджета выделили 116 ярдов. Часть денег взяли из субсидий населению, кстати. Но и этого оказалось мало. Поэтому решили посмотреть в сторону банков.

У банков возникла проблема. Взяли бы всю сумму у «Укрэксимбанка», но тот не могу выдать всю сумму — не позволяют нормативы кредитования НБУ. Видимо, поэтому решили собрать консорциум. Объединили умных и красивых, 40% дал «Эксим» — и получился кредит на $376 миллионов. В пересчете — 10 ярдов гривен.

Излишне говорить, что этот кредит — совершенный провал. Опять «Укравтодор» взял валюту, чтобы продать ее и потратить гривны. Любая девальвация — и бюджету придется заплатить в разы больше. Ведь мы не забываем, что собственных доходов у «Укравтодора» нет. Это просто пиявка, сосущая деньги из бюджета.

Итого, за 2021 год на дороги получается:

— $700 миллионов от евробондов

— 116 миллиардов гривен из бюджета

— $376 от консорциНЕумного кредита.

ВСЕГО: порядка 146 миллиардов гривен. Для сравнения, в 2020 всего на дороги потратили порядка 120 миллиардов (включая местные). Эти деньги пропустят через Дорожный картель и достанут еще больше, чем в 2020 году.

Хорошо это или плохо? Как посмотреть. Во время подготовки к «Евро-2012» были разворованы миллиарды, но Украина до сих пор ходит на построенные тогда стадионы и ездит в купленных тогда поездах «Интерсити». С этой точки зрения, дороги Зеленского — это в принципе неплохо.

Другое дело, что парни создали кормушку для себя и «слуг народа». Но при этом совершенно забыли об Украине в целом. В этом основная претензия к парням. Волнует ли их, что Кубракова не взяли к деду Джо? Ответьте сами.