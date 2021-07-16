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Рада по просьбе Зеленского увеличила численность ВСУ

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Рада по просьбе Зеленского увеличила численность ВСУ

Верховная Рада определила правовые и организационные основы национального сопротивления.

За соответствующий президентский законопроект № 5557 «Об основах национального сопротивления» во втором чтении и в целом проголосовали 313 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу в Киеве.

Согласно законопроекту национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

При этом, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами — президент Украины.

Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.

Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Силы ТО должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные (боевые) действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.

Авторы законопроекта предлагают, что введение движения сопротивления будет осуществляться с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины, территории Украины.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций (ССО) ВСУ, а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.

Кроме того, Верховная Рада также поддержала законопроект № 5558, который увеличивает численность Вооружённых сил Украины на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона «Об основах национального сопротивления», доводя общее количество ВСУ до 261 тыс. человек.

За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовало 325 нардепов.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, увеличение численности ВСУ необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны ВСУ, а также для развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления , создание которого предусмотрено законопроектом «Об основах национального сопротивления».

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что из общей численности ВСУ (261 тыс.человек) количество военнослужащих будет составлять 215 тысяч, а для реализации законопроекта только в 2022 году — с момента вступления документа в силу — необходимо 2,5 млрд грн бюджетных средств.

ВСУ, Верховная Рада
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