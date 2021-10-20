Pandora Papers, замглавы Фонда госимущества и приватизация ОГХК – что общего?

31 августа 2021 должно было состояться знаковое событие для Украины и Фонда государственного имущества — должна была быть приватизирована стратегическая государственная ОГХК в рамках кампании Большой приватизации. Однако, учитывая тот факт, что поступило всего 3 заявки, из которых только одна компания была допущена к аукциону, то последний был отменен. Фонд государственного имущества Украины назначил новую дату аукциона — 29 октября 2021, но не исключено, что и в этот раз приватизация знакового украинского предприятия будет отменена. И на это есть несколько причин. Среди них и традиционная для Украины причина — коррупция.

В команде председателя ФГИУ Дениса Сенниченко вопрос приватизации ОГХК курирует его первый заместитель — Денис Кудин, который был назначен на эту должность в июле 2020 года. Примечательно, что до назначения на столь высокую государственную должность Денис Кудин возглавлял Дирекцию розничных продаж ООО «ВОГ Ритейл». Конечно же, продавать ключевые украинские предприятия на аукционах — это практически то же самое, что продавать хот-доги и кофе на заправках WOG и в вагонах Интерсити. Кстати, 2 марта 2021 года Денис Кудин был назначен председателем наблюдательного совета «Центрэнерго». Такой стремительный карьерный рост Дениса Кудина не просто удивляет, но и вызывает массу вопросов. Но вернемся к ОГХК, ведь это ключевая компания Украины на мировом рынке ильменита, столь необходимого для производства титана. Учитывая тот факт, что долгое время ее ключевые предприятия Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК были в аренде у опального олигарха Дмитрия Фирташа (до 2014 года), поставляя его «Крымскому титану» ильменит для производства титана, то процесс приватизации ОГХК — это «война не на жизнь, а на смерть». В менеджменте ОГХК остались «щупальца Фирташа» в виде контролируемых им людей. И люди Николая Мартыненко (Руслан Журило и Юрий Перцев), которые «вымывали» ОГХК также до сих пор имеют колоссальное влияние. Может быть поэтому первое, что начал делать заместитель председателя Фонда государственного имущества Денис Кудин — это «тасовать колоду» кадров в правлении государственной компании под предлогом подготовки ее к Большой приватизации.

В апреле 2021 приказом председателя ФГИУ первым заместителем главы правления ОГХК был назначен уроженец Кривого Рога Владислав Войтенко, который является креатурой... Дениса Кудина. Ведь они вместе работали в ООО «ВОГ Ритейл», развивая кафе-магазины при АЗС. При этом опыта реализации титаносодержащего сырья Владислав Войтенко не имеет, его уровень — сосиски и кофе. Вторым же назначенцем от ФГИ стал Виталий Петраш, который сегодня является заместителем председателя правления ОГХК. Этот профессионал также является выходцем из топливной компании. Никогда не имел дело с титаном, однако успел проработать в таких структурах как «Техойл», «Олеум Стандарт» и «Унисистем», которые фигурировали в уголовных делах о финансовых махинациях и нанесении ущерба государству. Еще одной странностью этих кадровых перестановок является то, что бывший топ-менеджмент нельзя назвать неэффективным, поскольку за последние месяцы компания смогла получить рекордную прибыль в размере 460 млн грн.

Как видим, собралась нормальная такая компания управленцев под руководством и.о. председателя правления ОГХК Егора Перелыгина, который недавно сменил другого и.о. Артура Сомова. Эти профессионалы провалили первую попытку Большой приватизации ОГХК в конце августа и что-то подсказывает, что 29 декабря 2021 года ситуация повторится. Замена профессионального менеджмента т.н. «смотрящими» накануне приватизации госпредприятий в украинских реалиях означает либо «дембельский аккорд» в виде вымывания выручки и вывода ликвидных активов, либо подготовку к появлению «внезапно возникших временных проблем» с продажей и искусственное затягивание приватизации.

Если же мы вернемся к куратору Большой приватизации ОГХК заместителю председателя ФГИУ Денису Кудину и его отношениям с Владиславом Войтенко, то обнаружим, что их связывают не только «кофейно-сосисочные» рабочие отношения в прошлом, но и родственные связи в виде кумовства и общая оффшорная кипрская компания.

3 октября 2021 было опубликован «Архив Пандоры», а именно 11,9 миллиона документов, собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Кроме всем уже известных офшоров президента Владимира Зеленского в документах фигурирует и интересная кипрская компания ESTRA Capital Limited, бенефициарами и управляющими партнерами которой являются Войтенко Владислав Сергеевич и Кудин Денис Игоревич. То есть первый заместитель председателя правления ОГХК и первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины ведут совместный бизнес, владея кипрским офшором. Мало того, что Денис Кудин трудоустроил своего «старого друга» Владислава Войтенко в государственную компанию, так он еще и вместе с ним организовал оффшорную цепочку по «вымыванию» денег. Это не просто конфликт интересов у государственного служащего, но и прямая коррупционная деятельность, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

Кстати, Денис Кудин вовлечен в деятельность и другой оффшорной компании, а именно — CONNAX Trading Ltd. (Британские Виргинские острова). По иронии судьбы в своей декларации, поданной 3 марта 2020 года (при увольнении с АО «Одесский припортовый завод») Владислав Войтенко отметил, что является бенефициаром и в ESTRA Capital Limited, и в CONNAX Trading Ltd., в то время как его «патрон» Денис Кудин в своей декларации перед вступлением в должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по каким-то неизвестным причинам ничего не сообщил об этих оффшорных компаниях, в которых он является партнером Владислава Войтенко.

Деятельность цепочки оффшорных компаний, в которых завязана ESTRA Capital Limited с бенефициарами Владиславом Войтенко и Денисом Кудиным, подпадает под высокий риск АМL Regulation. Проще говоря, компания в цепочке используется для «отмывания» денег. Наверное, только в нашей стране, возможно, чтобы первый заместитель председателя правления государственной компании Владислав Войтенко и первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Денис Кудин были бенефициарами оффшорной компании, отмывающей деньги и «вымывающей» ОГХК.

Учитывая эту информацию, несложно сделать грустный для Большой приватизации вывод — проблема приватизации ОГХК заключается не в каких-то объективных обстоятельствах, а, скорее всего, в банальном нежелании Кудина и Войтенко потерять доступ к такому лакомому «корыту», ведь это не хот-доги с кофе.