Субсидії: отримати їх завадять борги з комуналки та з виплати аліментів

Багатьом українцям субсидії суттєво допомагають в оплаті за житлово-комунальні послуги. Але цю допомогу від держави не всі можуть отримати, а дехто з певних причин може її втратити.

Алко- та наркозалежним дадуть цю допомогу навіть з боргами

Пенсійний фонд, який зараз займається призначенням і виплатою субсидій, повідомив, щоця допомогане надається, якщо домогосподарство має прострочену за понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 680 грн.

"Проте субсидія може бути призначеною за наявності заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами при відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов (пункт 14, підпункт 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)", - нагадує пресслужба фонду. І звертає увагу на те, що водночас громадяни не позбавлені права на призначення житлової субсидії за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію чи оскарження ними заборгованості в судовому порядку (за наявності ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Питання виникнення та погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг необхідно вирішувати з підприємствами - надавачами послуг.Ау разі відмови в призначенні субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися з новою заявою про призначення субсидії, де слід вказати перелік послуг, за якими немає боргу.

Слід врахувати, що субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства. Тому при призначенні її враховуються доходи членів сім’ї домогосподарства, в тому числі, коли їх зареєстроване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Якщо у складі домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці, то житлова субсидія, у тому числі й на наступний період, домогосподарству не призначається. Але цю допомогу на оплату комунальних послугможуть призначити, якщо заборгованість погашається частинами (за рішенням суду) або коли боржник за рішенням суду вважається безвісно відсутнім або має правовий статус особи, зниклої безвісти.

На субсидію також можуть розраховувати боржники зі сплати аліментів, які є алко- або наркозалежними (це має бути підтверджено медичною довідкою), а також особи, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади) чи домашнього арешту або тримання під вартою.

Коли доведеться повернути кошти

У Пенсійному фонді також нагадали, щожитлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою споживачам, які самотужки не можуть розраховуватися за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. При цьому людина, яка звертається за призначенням цієї допомоги, бере на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення житлової субсидії та її розмір.

Законодавством передбачено лише два випадки, коли надміру виплачена субсидія повертається державі: у разі, якщо у заяві чи декларації було зазначено недостовірну інформацію і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який в результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень), або коли людина не повідомила про обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення (здійснення покупки, вартість якої перевищила 50 тис. грн, отримання додаткових доходів тощо).

У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені не більше ніж на 20 %.

У середньому - майже 1700 грн

У Кабміні запевняють, що всі українці з найбільш вразливих категорій, котрі потребують допомоги від держави, отримують субсидії. За даними на лютий 2023 року ці виплати були призначені 2,3 млн домогосподарств.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становить 1 684 грн.

"При цьому уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам. В умовах, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми все одно знаходимо ресурси, аби підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Програми соціальних виплат будуть і надалі ставати більш адресними, що водночас дозволить збільшити їх розмір", - заявив прем'єр.

А міністр соцполітики Оксана Жолнович нагадала, що право на субсидію мають всі, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж. Відсоток платежу розраховується індивідуально для конкретної сім’ї та залежить від її доходів, але він не має перевищувати 15% сукупного доходу домогосподарства.

Документи на призначення субсидій приймають зараз сервісні центри ПФУ, Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади. За призначенням допомоги на оплату комунальних послуг можна також звернутися через застосунок "Дія". Для цього потрібно зареєструватися на сайті diia.gov.ua; далі - в меню "Послуги"обрати розділ "Пенсії, пільги та допомога", а потім - "Заява на субсидію". Для заповнення її можуть знадобитися: довідки про доходи, якщо такої інформації немає в електронних реєстрах; договір оренди житла (якщо він є); довідка про статус внутрішньо переміщеної особи тощо.

Заяву можуть розглядати протягом місяця.

Галина Гірак, Korrespondent.net