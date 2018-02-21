Суд досрочно прекратил допрос Порошенко после вопроса о Мальдивах

Судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко принудительно прервал допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича и закрыл судебное заседание, передает УНИАН.
Адвокаты Януковича поинтересовались у Порошенко, на каком основании в феврале 2014 года Верховная Рада признала их подзащитного утратившим свои президентские полномочия, и почему Порошенко как народный депутат в 2014 году голосовал за постановление Верховной Рады о возложении обязанностей президента на Александра Турчинова.
На этом Порошенко ответил: «Моей мотивацией по голосованию за постановление о возложении обязанностей на Турчинова, я еще раз подчеркиваю, этим постановлением не прекращались полномочия президента Януковича в связи с тем, что он исчез. И как он исчез? С ним нет связи. А почему с ним нет связи? Потому что никто не знает, где он — или в Симферополе, или в Севастополе или в Анапе, или в Краснодарском крае, или в Ростове, где он. Никто этого не знает. А против страны нашей осуществляется агрессия. И со стороны Верховной Рады, народных депутатов была бы безответственность и бездействие, если бы они своевременно не реагировали на вызовы, стоящие перед страной, в том числе и в результате агрессии».
Адвокат Януковича Виталий Сердюк спросил Порошенко: «Почему в то время, когда вы находились в отпуске (на Мальдивах), и никто не знал, где вы находитесь в течение недели, не было принято никаких постановлений о вашем устранении?».
После этого сразу слово взял судья и сказал: «Петр Алексеевич, я прошу прощения, защитники намеренно задают вопросы, не касающиеся данного уголовного производства. Я вынужден прекратить ваш допрос».
Судья Девятко объявил перерыв в заседании до 10.00 22 февраля и добавил, что ждет от защитников Януковича их свидетелей для допроса. Также он сказал, обращаясь к адвокатам экс-президента, что вынужденное прекращение допроса Порошенко останется на их «правовой репутации и правовой совести».
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Интересно, а Яроша с Березой будут допрашивать? кто доставал оружие?
А Порошенко и раньше искали (то ли в запое был), что даже Ляшко сокрушался, что народ ошибся с президентом. Аваков тоже был в неизвестности, когда случились Княжичи.