Кабмин оценил убытки от паводка на Закарпатье в более 182 млн грн

Ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье Кабинет министров Украины оценил в 182 миллиона 315 тысяч 920 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

«Возмещение на ликвидацию последствий паводка, который обрушился на Закарпатье 15-17 декабря прошлого года, оценено Кабинетом министров Украины в 182 миллиона 315 тысяч 920 гривен», — говорится в сообщении.

Эту сумму планируется выделить из резервного фонда на восстановление поврежденных берегоукреплений, аварийно-восстановительные работы на автодорогах, мостах, расчистку и регулирования русел рек и тому подобное.

«Все технические вопросы по оформлению документации позади, ждем распоряжения Кабмина о выделении средств. Список объектов с разбивкой по районам прилагается», — отметил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Напомним, 17 декабря вследствие непогоды и паводка на Закарпатье часть города Мукачево осталась без централизованного водоснабжения. Стихия нанесла немалый урон региону. Вода подтопила жилые дома, подвальные помещения, участки автомобильных дорог и сельскохозяйственные угодья. 16 декабря было эвакуировано 146 человек из 40 жилых домов. Также был разрушен бетонный мост через реку Латорица.