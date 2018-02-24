Украинских офицеров с боевым опытом отбирают для обучения стандартам НАТО

Обучаться стандартам НАТО отбирают украинских офицеров с боевым опытом. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода».
«Это в основном те офицеры — на 98%, которые прошли через участие в АТО, которые имеют боевой опыт, которые имеют перспективу применения знаний. И когда мы отбираем офицеров, то мы сразу разбираемся с тем, а какова же перспектива продвижения по службе данного офицера, по какому направлению», — заявил Муженко.
Он добавил, что ранее при отборе на обучение по стандартам НАТО были серьезные проблемы.
«То, что касается системы отбора, то действительно были серьезные проблемы, были и субъективные подходы к отбору этих офицеров. У нас достаточно большое количество офицеров, которые прошли обучение за рубежом по тем или иным профессиям, по тем или иным направлением. Но в свое время, когда ставилась задача отбора офицеров, не самые достойные, скажем так, не самые мотивированные туда отправлялись. Но мы сейчас имеем большое количество технических исполнителей или исполнителей в рамках выполнения определенной задачи, которые, соответственно, имеют опыт работы в миротворческих структурах, и имеют соответствующий уровень подготовки за рубежом», — сказал начальник Генштаба.
Сейчас эту систему изменили. В Генштабе отобрали более 250 офицеров, 90% из них — это офицеры тактического звена. И из них 90% прошли курс обучения английского языка.
«Это один из этапов подготовки офицера. Он овладевает определенным уровнем языка. После этого проходит соответствующую подготовку. Имеет необходимый опыт прохождения службы. И мы его отправляем на курсы или для обучения в высшие военно-учебные заведения других стран. И последние два года по такому принципу осуществляется подбор и отправка офицеров», — отметил Муженко.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада готовит закон о намерениях Украины вступить в НАТО.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,25 -0.0335
|2.716,76 -0.0384
|100 евро
|3.297,72 -0.0216
|3.357,12 -0.0172
|10 рублей
|4,44 0.0007
|4,86 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016