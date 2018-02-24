Украинских офицеров с боевым опытом отбирают для обучения стандартам НАТО

Обучаться стандартам НАТО отбирают украинских офицеров с боевым опытом. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода».

«Это в основном те офицеры — на 98%, которые прошли через участие в АТО, которые имеют боевой опыт, которые имеют перспективу применения знаний. И когда мы отбираем офицеров, то мы сразу разбираемся с тем, а какова же перспектива продвижения по службе данного офицера, по какому направлению», — заявил Муженко.

Он добавил, что ранее при отборе на обучение по стандартам НАТО были серьезные проблемы.

«То, что касается системы отбора, то действительно были серьезные проблемы, были и субъективные подходы к отбору этих офицеров. У нас достаточно большое количество офицеров, которые прошли обучение за рубежом по тем или иным профессиям, по тем или иным направлением. Но в свое время, когда ставилась задача отбора офицеров, не самые достойные, скажем так, не самые мотивированные туда отправлялись. Но мы сейчас имеем большое количество технических исполнителей или исполнителей в рамках выполнения определенной задачи, которые, соответственно, имеют опыт работы в миротворческих структурах, и имеют соответствующий уровень подготовки за рубежом», — сказал начальник Генштаба.

Сейчас эту систему изменили. В Генштабе отобрали более 250 офицеров, 90% из них — это офицеры тактического звена. И из них 90% прошли курс обучения английского языка.

«Это один из этапов подготовки офицера. Он овладевает определенным уровнем языка. После этого проходит соответствующую подготовку. Имеет необходимый опыт прохождения службы. И мы его отправляем на курсы или для обучения в высшие военно-учебные заведения других стран. И последние два года по такому принципу осуществляется подбор и отправка офицеров», — отметил Муженко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада готовит закон о намерениях Украины вступить в НАТО.